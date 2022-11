Foco na Arquitetura

A nova diretoria da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, Asbea-RS, gestão 2023/2024, tomou posse na segunda-feira que passou tendo à frente da presidência a arquiteta e urbanista Raquel Hagen, sócia da HB Arquitetas Associadas. Raquel é a segunda mulher a presidir a associação regionalmente e a mais jovem arquiteta a assumir o cargo. A vice-presidente administrativa, Bibiana Fiterman Costa, tomou posse juntamente com toda a nova diretoria eleita, reunida no Instituto Ling, depois da tarde em que foi realizado o SMLXL - Arquitetura em Todas as Escalas, da Asbea-RS, encontro que reuniu os profissionais da área para um painel sobre arquitetura em suas diferentes abrangências e dimensões.

Preparativos para o debut

Lívia Matos Sá e Júlia Fluzer Curi Quadros

TÂNIA MEINERZ/JC

Entrando em sua reta final de atividades, o concorrido baile de debutantes do Grêmio Náutico União realizou o jantar de encerramento da programação, na noite de terça-feira passada. A diretoria do clube recebeu as 43 meninas e seus pais para um jantar no Salão União, quando foi conhecida a debutante simpatia de 2022, Mariana Felix Carneiro da Fontoura. O baile de debutantes do União está marcado para a noite de 19 de novembro.

Torneio Internacional

Osmar da Costa Sobrinho, Carlos Geraldo Coelho Silva e Eliane Balestrin

LUIZA PRADO/JC

O Porto Alegre Country Club, que sediará este mês, entre os dias 24 e 27, a Copa Los Andes 2022 - 76° Campeonato Sul-Americano Amador por Equipes, apresentou detalhes da programação, nesta quarta-feira, durante um café da manhã no clube. Realizada a cada nove anos no Brasil, esta será a primeira vez que a disputa acontecerá em Porto Alegre, integrando as comemorações dos 250 anos da capital gaúcha. A equipe brasileira, composta por 90 jogadores, contará com as estrelas gaúchas Martina Collares e Matheus Balestrin, além de nomes nacionais, como Fred Biondi, Andrey Xavier, Marcos Negrini e Guilherme Grimberg. As disputas terão representantes da Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela.