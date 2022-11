Sunset na Zona Sul

O Golden Lake Festival Experience marcou a inauguração da estrela do Golden Lake, na Zona Sul de Porto Alegre, na tarde do sábado passado, com muita gente reunida ao redor da nova atração. O Main Lake, com 5 mil m², 1,5m de profundidade, 3 milhões de litros de água e cinco praias de areias brancas, foi cercado de centenas de convidados da Multiplan que aproveitaram os shows de Zeeba, Paula Toller, Paulo Ricardo, discotecagem de Pic Schmitz e atrações gastronômicas e esportivas que se estenderam até o fim do dia.

Mostra à beira do Guaíba

Drinkeria na Mostra EliteDesign

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Somente até o próximo domingo, dia 13 de novembro, a Mostra EliteDesign permanecerá aberta ao público no GPA, Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, com seus 39 espaços criados por mais de 60 profissionais de arquitetura, paisagismo e design de interiores. Um dos charmes da mostra são as vistas das duas pontes do Guaíba, o próprio lago e seus reflexos que circundam toda a exposição, acrescido da luminosidade que modifica os ambientes conforme o sol se põe. Entre as inovações, uma sala de tango, a Rádio Arquitetura - estúdio montado que transmite programas sobre o tema - e a Pink Drinkeria, logo na recepção da Mostra EliteDesign. Visitação de quinta a domingo, entre 15h e 21h.

Experiência Inovadora

Oktoberfest Flutuante no barco Cisne Branco em parceria com a Cervejaria Abadessa

TÂNIA MEINERZ/JC

A 1ª Oktoberfest Flutuante da história, realizada pela Cervejaria Abadessa, ocorreu a bordo do Barco Cisne Branco, recentemente. Comandada pelos empresários Bruna Lamp e Herbert Schumacher, a programação iniciou em um fim da tarde ensolarado e contou com mais um espetáculo do pôr do sol sobre o Guaíba embalada por playlist variada, pista de danças ao ar livre e degustação de chope durante a navegação.

Raridades em leilão

O jornalista e leiloeiro Paulo Gasparotto selecionou e catalogou 340 lotes com raridades em obras de arte que estarão à venda no Grande Leilão que acontecerá nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Obras de Xico Stockinger, Pedro Weingärtner, Leopoldo Gotuzzo e Carlos Scliar serão apregoados virtualmente com a participação de Norton Fernandes na condução das vendas de esculturas, objetos de arte, quadros, pratarias, tapetes, joias e mobiliários, concedidos por tradicionais famílias Porto-Alegrenses, que serão disponibilizados exclusivamente no site www.gasparottoleiloes.com.br