Com as cores do Grêmio

Ivan Mattos

A inauguração do primeiro hotel licenciado de um clube de futebol, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, ocorrido na terça-feira passada, contou com a presença de autoridades, empresários e integrantes da diretoria do tricolor gaúcho. O rooftop do Park Plaza Moinhos 1903 recebeu itens do museu do Grêmio, como taças e camisetas que fizeram a história do clube, ambientando a ocasião. No rápido speech, Leandro Melnick, CEO da Melnick, Ricardo Bluvol, da Atlântica, administradora do hotel e Romildo Bolzan Jr., em nome do Grêmio, apresentaram o hotel salientando a ideia de vivenciar o dia a dia do clube e acompanhar a concentração do time em dias de jogos na Capital.