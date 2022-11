Arte solidária

O projeto Alive, idealizado pela candidata ao Glamour Girl 2022, Giovana Bilibio teve a participação do artista visual JP Pax que foi o responsável pelas customizações das jaquetas jeans doadas para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. O atrativo da personalização das criações feitas na hora pelo conhecido muralista e grafiteiro, atraiu um grande número de colaboradores disputando a criatividade das peças com resultados surpreendentes. Jaqueline Pegoraro teve seu o exemplar estampado com a logotipia de seu onipresente perfil no Instagram, o Eu Tenho Visto, que estará completando dez anos em breve. Os DJs Thiago Mathias e Ariel B sonorizaram o encontro.

Enlace na Serra

Cercados de familiares e amigos, os empresários Tiago Leite e Fernanda Carpenedo Gabriel celebraram sua união, no entardecer do sábado passado, com uma bênção ao ar livre na Villa Berti, em Gramado. Os noivos tiveram a companhia dos filhos Antonella e Lorenzo que participaram ativamente da cerimônia junto do pet Churros, em entrada simpática. A sequência dos festejos se deu no salão principal da Villa Berti decorado por um painel de velas e grandes mesas e lounges para os convidados. Os shows foram comandados pelo DJ Lê Araújo, o animado Grupo Samba Tri e a dupla sertaneja Luiz Henrique e Renan, que mantiveram a pista de danças lotada.

Novo Espaço Gourmet

Sérgio Barbosa, David Randon, Rafael Zafari, Isabella Zamboni, Haroldo Soldatelli e Alexandre Randon

FRANCO ROSSI/DIVULGAÇÃO/JC

Com 43 anos de experiência e reconhecimento no setor produtivo de queijos, vinhos, charcutaria e importação de especialidades, o RAR, grupo fundado por Raul Anselmo Randon, inaugurou o Spaccio RAR, sua primeira loja em Porto Alegre, na semana que passou. O misto de bistrô e café com empório, dedicado aos mais de 450 produtos da empresa e de parceiros, chegou ao bairro Auxiliadora com uma recepção em que Sérgio Barbosa, David Randon, Rafael Zafari, Isabella Zamboni, Haroldo Soldatelli e Alexandre Randon brindaram com os convidados.

O que vem por aí

Foto de Eduardo Rocha

EDUARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC