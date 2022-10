Ivan Mattos

Com 40 anos dedicados à fotografia, Eurico Salis desta vez mirou suas lentes na diversidade da tipologia humana do Rio Grande do Sul, empreendendo uma viagem através de rostos, expressões e características de quem cruzasse seu caminho. Acompanhado de seu fiel escudeiro, o fotógrafo João Mattos, a dupla conseguiu revelar a força do trabalhador, a beleza da mulher do campo, a excentricidade do roqueiro, os costumes de diferentes etnias, olhares, rugas, sorrisos, enfim, expressividades que ultrapassam um simples registro. Retratos Gaúchos - Olhares Inesperados, resultou em um livro e uma exposição, que tiveram lançamento concorrido esta semana, no Instituto Caldeira.