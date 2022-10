Arte, identidade e futuro

A 1ª Mostra Internacional de Arte Contemporânea (MIAC) que estará em cartaz entre 30 de março e 9 de abril de 2023, em Porto Alegre, teve seu lançamento no Foyer do Teatro do Bourbon Country, na sexta-feira passada. Fernando Zugno, diretor e curador da mostra, assegurou a presença do grupo de dança, Cena 11; da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos; do espetáculo francês Affordable solutions for better living, de Théo Mercier e Steven Michel; entre outras atrações. O destaque da noite foi o show Língua Brasileira, do músico Tom Zé, que aos 86 anos fez uma apresentação emocionante cantando e conversando com a plateia com o seu estilo tropicalista de ser que permanece conquistando as novas gerações.

O novo Salão União

Artur Bing, Luciana Van Teffelen Bing e Gustavo Bing

TÂNIA MEINERZ/JC

A reinauguração do salão de festas do Grêmio Náutico União, na sede Alto Petrópolis, totalmente renovado dentro das modernas tendências de ambientação, conforto e segurança, ocorreu na noite de sexta-feira passada, com um jantar seguido da apresentação do músico Seu Jorge. Com coquetel e serviço assinado pelo chef Valério Vignatti, do Buffet Betino, a noite contou com a presença de seis dos ex-presidentes do clube, associados frequentes aos eventos pré-pandemia e muitos amigos do União. A nota dissonante da noite ficou por conta do mal-estar causado por manifestações incompatíveis com o momento festivo, provocando o encerramento abrupto do show antes do final.

Circuito de Moda

A edição gaúcha do Circuito Nacional Fashion Week, o Rio Grande do Sul Fashion Week, retorna a Porto Alegre com o objetivo de ser uma nova plataforma de moda para grifes, multimarcas, microempreendedores e estilistas do Estado. O RSFW acontecerá entre os dias 8 e 9 de novembro, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana e conta com patrocínio da Riachuelo e Kia Sun Motors, além do apoio máster da Vizzano. Tatiana Sulepa está a frente da iniciativa e adianta que entre as atividades oferecidas acontecerão diversos Fashion Talks com profissionais convidados trazendo pautas de sustentabilidade, empreendedorismo e tecnologia.

Artes integradas

Galeria Alice Floriano

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC