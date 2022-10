Causa nobre

Ivan Mattos

O Instituto do Câncer Infantil (ICI), voltou à Associação Leopoldina Juvenil, na semana passada, para comemorar seus 30 anos de atividades, com o tradicional jantar beneficente em que apoiadores da causa montam mesas com decorações especiais. Algemir Brunetto, fundador e superintendente do ICI estava à frente da recepção aos convidados junto do atual presidente da instituição, Jorge Daniel Weiler; Liliamar Pestana Gomes, diretora financeira e patrimonial da entidade; o jogador D'Alessandro e Lauro Quadros. A noite teve gastronomia de Claudio Solano, show do cantor e performer Tiago Abravanel e apresentação do menino Artur de Maria, cantor participante do The Voice Kids, em um dos momentos emocionantes da noite.