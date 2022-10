Festa consular

Ivan Mattos

A comemoração da data da unificação alemã, na terça-feira passada, no Foyer do Theatro São Pedro, proporcionou a confraternização do cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Milan Simandl, com integrantes da comunidade econômica, social e cultural de ascendência germânica radicada no Estado e do corpo consular instalado na Capital. A chegada do novo cônsul-geral da Itália, o napolitano Valerio Caruso, foi saudada com entusiasmo por seus pares, e teve a atenção de Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio. Nos planos do novo e jovem cônsul, está a disposição em inovar e incentivar as relações com Porto Alegre e com o Brasil. A noite teve ainda apresentação musical de Isabela Fogaça e do músico Giovani Berti.