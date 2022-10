Tradição e modernidade

Com os salões Leopoldina e Imperatriz absolutamente lotados, a Associação Leopoldina Juvenil realizou a 68ª edição de seu Baile de Debutantes, no sábado passado, encerrando a movimentada programação das 56 meninas inscritas. Com apresentação de Antônia Ranzolin Falcão, o cerimonial entrou pela madrugada adentro, já com todos os espaços físicos repletos de jovens ansiosos para participar da festa que se seguiu ao debut. O tema das borboletas, remetendo ao período de transformação das debutantes foi retratado na ambientação floral e de folhagens que decorou o clube desde sua entrada até o palco principal.

Edição histórica

Marcos Fares, a arquiteta Lídia Maciel e Leila Castellan

TÂNIA MEINERZ/JC

Ao apagar das luzes da Casa Cor 2022, na Pia Instituição Pedro Chaves Barcellos, os arquitetos Lídia, Laura e Leandro Maciel abriram seu espaço na exposição para confraternizarem com apoiadores e amigos da mostra. Esta 30ª edição, que se encerrou no domingo passado, se inscreve desde já como uma das mais importantes e significativas da Casa Cor, tanto por seu valor histórico no resgate e restauro do prédio centenário, quanto pela qualidade dos ambientes apresentados pelos profissionais. No encontro da semana passada, Karina Capaverde e Luciano Mota, Eleone e Mariana Prestes e Marcos Fares e Leila Castellan estiveram presentes aos brindes dos irmãos arquitetos.

Sabores renovados

Junior Pirovano e Chef Leonardo da Silva

TÂNIA MEINERZ/JC

Para comemorar seu primeiro ano de vida, o Mizu Japanese Cuisine & Bar renovou seu cardápio e a coluna foi conferir as novidades em uma degustação especial na semana que passou. Os chefs Junior Pirovano e Leonardo da Silva, mestres em preparar novidades e surpresas, apresentaram, entre algumas especialidades, o Niguiri Lembranças, unindo cortes de angus temperados com bergamota defumado, despertando memórias de sabores remotos. Os combinados e sequências da casa atestam a criatividade, o mix de seleções exóticas e a apresentação requintada de cada prato.

Cervejaria em expansão

Mica Ferraz e Nanda Nascimento

TÂNIA MEINERZ/JC