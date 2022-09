No mundo do azeite

Paulo Raymundo Gasparotto foi o anfitrião da noite em que a responsável pela Azeiteria, Ana Tassia Blazoudakis, juntamente com Flávio Borges e Roberth Greco, receberam convidados no Mais Café Bistrô & Eventos, esta semana. O cardápio bem elaborado teve o complemento de um bate-papo informal em que os azeites de oliva, sua história e produção atual gaúcha foram muito bem comentados por Ana Tassia. Da entrada à sobremesa, todos os pratos tiveram o acompanhamento de um azeite especial, devidamente harmonizados com vinhos e espumantes selecionados pela sommelier Emanuelli Damin.

A Gaiola das Loucas

Uma estrutura de ferro com mais de três toneladas, projetada pelo chef Marcos Livi, será a nova maneira de trabalhar o fogo e preparar os alimentos, a partir do dia 12 de outubro, durante a edição especial de feriado do A Ferro e Fogo, no Parador Hampel, em São Francisco de Paula. A nova e curiosa forma de assar, já chamada de Gaiola das Loucas, substituirá o fogo de chão por uma modalidade onde chamas são elevadas e ganham protagonismo na construção da cena. O tradicional almoço A Ferro e Fogo já tem 5 anos de sucesso, tendo realizado mais de 250 edições, alcançando um público superior a 400 mil pessoas.

Mostra de arte

Karla Cagliari Johannpeter e Fernanda Carvalho Garcia

CLAUDIO MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

Dando prosseguimento às atividades do Glamour Girl 2022, a Liga Feminina de Combate ao Câncer realizou na galeria Habitart, a Exposição de Arte e Design, em parceria com Karla e Georgia Johannpeter, na semana passada. Reunindo artistas como Arminda Lopes, Angela Zaffari, Fernanda Carvalho Garcia, Bianca Santini, Tita Macedo, Nara Sirostsky, entre outros, a mostra teve curadoria de Marilene Bittencourt e Giselle Padoin. As candidatas ao Glamour Girl 2022 também customizaram bolsas doadas por Karla cuja renda foi revertida para a Liga.

Retratos Gaúchos

O livro Retratos Gaúchos, Olhares Inesperados, de Eurico Salis, com 150 retratos feitos durante 2022, é o resultado de uma longa viagem pelo interior do Rio Grande do Sul captando imagens por nove regiões, mais de 40 cidades, em 20 mil quilômetros trilhados em busca da alma do povo gaúcho. Com lançamento marcado para o dia 17 de outubro, no Instituto Caldeira, o lançamento terá uma exposição fotográfica, noite de autógrafos, oficinas e palestras previstas até o final do ano. A edição tem apresentação de Sergius Gonzaga e textos de Anilson Costa, nas versões português e inglês.

O que vem por aí