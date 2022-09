Inauguração festiva

A chegada a Porto Alegre da cooperativa de crédito Uniprime Pioneira, que já possui nove filiais no Paraná, uma em Caxias do Sul e em breve inaugurando nova loja em Criciúma, foi prestigiada por Idenir Cecchim, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, pelo presidente do Sistema Ocergs/Sescoop, Darci Hartmann, e pelo secretário municipal adjunto de Saúde, Richard Dias, representando o prefeito da Capital. Orley Alvaro Campagnolo, presidente da Uniprime Pioneira, falou em nome da empresa saudando a vitalidade do cooperativismo gaúcho e apresentando Leandro Goulart como gerente da primeira agência Uniprime, em Porto Alegre.

União Farroupilha

Fábio Hilal, no 1º União Farroupilha

JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC

O 1º União Farroupilha, ocorrido no feriado de 20 de setembro, na sede Petrópole, do Grêmio Náutico União, teve organização do vice-presidente Cívico Cultural, José Bonifácio Mendes Coutinho, e apoio de parceiros do clube, como Romano Botin, Francisco Schmidt, Walter Mattos, Fernando Pilotti, Newton Kalil, entre muita gente mais. O churrasco de cordeiro, assado durante todo o dia, teve o complemento de apresentações musicais do gaiteiro Lukhas Almeida, Edison Gaúcho e o grupo Raízes de Sul América e Fabio Hilal, que cantou sucessos da música tradicionalista gaúcha.

Acervo preservado

O jornalista Paulo Raymundo Gasparotto entregou na tarde de ontem ao Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho seu rico material jornalístico, que engloba o período em que atuou na imprensa escrita de 1961 a 2015. Preservado por ele, o acervo contém uma parte significativa do desenvolvimento da cultura, arte e vida social de Porto Alegre. A ocasião contou com a presença de Gunter Axt, secretário municipal da Cultura, Vera Lúcia Santos, diretora do Arquivo Histórico, Nelson Pacheco Sirotsky, Beth Corbetta e do organizador do acervo, Pedro Meirelles.

Feijoada completa

A tradicional Feijoada do Plaza São Rafael Hotel está retornando ao cardápio gastronômico da Capital, agora sob os cuidados de Nelson Ramalho, do Mule Bule Gastronomia. Passando a ser servida no primeiro sábado de cada mês, a iguaria poderá ser conferida já neste sábado, entre 12h e 15h, complementada por petiscos, bolinhos de feijoada, torresminhos, moranga caramelada, de shots de caipirinha e acompanhada por música ao vivo com o grupo Inspira Samba.

Uma cidade feita de rio

Carlos Carrion de Britto Velho e Nilton Santolin na abertura da mostra

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC