Uma cidade feita de rio

Ivan Mattos

Com curadoria de Cláudia Aragón e André Venzon, a exposição fotográfica Cidade feita de rio, agora instalada no Paço Municipal, futuro Museu de Arte de Porto Alegre, abriu à visitação na manhã do sábado (24). Reunindo obras de 32 artistas visuais selecionados e oito fotógrafos, entre eles Nilton Santolin, Pedro Antônio Henrich, Bebeto Alves, Letícia Remião, Achutti, Raul Krebs, entre muitos outros, a mostra retrata Porto Alegre sob os mais diversos ângulos, tendo o Guaíba como principal personagem e inspiração em composições poéticas e inusitadas. Márcio Carvalho, diretor da Smart Arquitetura, idealizadora e realizadora da exposição, recebia junto de Mike Ricardo e Mellory Motta para os brindes. Carlos Carrion de Britto Velho, Paulo Amaral, a secretária de cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo, Paulo Gasparotto, entre muitos outros foram conferir a exposição que permanecerá até o final de outubro no Paço Municipal. Entrada franca.