Concerto na capela da Pia Instituição Pedro Chaves Barcellos

Ivan Mattos

A notificação de tombamento da Pia Instituição Pedro Chaves Barcellos, ocorrida na noite da quarta-feira (22), contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, do secretário de cultura do município, Gunter Axt, da diretora da Casa Cor RS, Karina Capaverde, dos responsáveis pela Escola Pampeno, Elton Somensi de Oliveira e Michel Bithencourt, entidade de educação que passa a ser a mantenedora do edifício e de integrantes da família Chaves Barcellos. A capela em estilo neogótico, abrigou o concerto da Orquestra Jovem do RS, regida pelo maestro Telmo Jaconi com a participação da integrante do elenco de profissionais da Casa Cor, a soprano Paula Schwartz, que juntos interpretaram obras de Beethoven, Teixeirinha, Queen e árias de óperas. O tombamento da Pia Chaves Barcellos é considerado um momento histórico para a cidade. O objetivo é preservar, através da aplicação da lei, o seu valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, protegendo o edifício para que não seja descaracterizado e preservando-o para as gerações futuras. Idealizada por Ilza Chaves Barcellos e seus cunhados, a propriedade é um verdadeiro monumento em homenagem ao seu esposo Pedro Chaves Barcellos, que idealizou o projeto, mas faleceu antes da sua construção. O casal, conhecido na sociedade porto-alegrense por sua benevolência, não teve filhos, e se dedicou incansavelmente à assistência de crianças carentes, apoiando e sustentando ações de congregações voltadas para a educação. A partir de 2023, o prédio centenário abrigará a sede da Escola Pampeano, seguindo a sua tradição educacional e o desejo dos seus idealizadores. Segundo Elton, responsável pela entidade que assume a gestão da Pia Instituição Pedro Chaves Barcellos, além da escola de educação infantil e ensino médio, a ideia é que o local seja aberto à comunidade para que possa ser melhor conhecido e aproveitado para eventos culturais e religiosos, já que a capela neogótica vem sendo constantemente procurada para a realização de casamentos e concertos. O terreno será compartilhado também com a Guarda Municipal já instalada no local.