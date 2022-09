Novas experiências a bordo

Comemoração

Os 94 anos do Banrisul tiveram comemoração na noite de segunda-feira passada, com um coquetel no Salão Baviera, da Sogipa, em que o presidente do banco, Cláudio Coutinho, recebeu funcionários e imprensa para uma festividade enxuta. Em seu rápido pronunciamento, ressaltou a importância e parceria do banco durante os períodos de dificuldades enfrentadas pelos governos gaúchos ao longo dos anos. A diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais do Banrisul, Claíse Müller Rauber, foi quem revelou a novidade que passou a ser oferecida aos clientes através do seu marketplace, o Banrishopping, que chegou como um presente aos correntistas no dia do aniversário da entidade. O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Leonardo Busatto também esteve presente nas comemorações e brindes da noite.