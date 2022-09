Entre brasas e assados

Ivan Mattos

Compartilhando espaços e experiências gastronômicas, o Comer, Amar e Viajar (CAV), uma ideia de Rubem Fridolino e Ketty Christ, está surgindo com uma nova proposta gastronômica para a realização de eventos. Na semana passada, Clarice Chwarztmann, a churrasqueira, foi para a beira do fogo preparar petiscos assados para anunciar seu retorno a Porto Alegre e o lançamento de um espaço só seu, o ABRASA, voltado à realização de eventos marcados sob reservas e com uma programação confirmada para setembro. A noite festiva teve a presença do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, e da primeira-dama, Sônia Vieira; das irmãs Luciana, Lilian e Flávia Chwarztmann; Mauro Dorfmann; Ana Luisa Fagundes; Lúcia Mattos e Leonardo Meneghetti; Ico Thomas, entre muitos amigos de Clarice.