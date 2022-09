Um salão renovado

A reinauguração do salão de festas do Grêmio Náutico União, na sede Alto Petrópolis, será na noite de 14 de outubro com um show do músico Seu Jorge. Com um investimento de R$ 8 milhões, o Salão União, que passou por uma revitalização e modernização completa, será um centro de excelência e referência para grandes festas e eventos empresariais, podendo acomodar de 800 a mil pessoas para jantares, chegando até 2 mil pessoas para coquetéis. O espaço teve seu palco ampliado, modernização nas instalações elétricas, instalação de elevadores de acessibilidade, melhorias no piso, teto, camarins e mobiliários. Para a noite de estreia, um jantar preparado pelo chef Valério Vignatti, do Buffet Bettino, terá a participação do DJ Lê Araújo na sonorização.

Anuário

Fernando Thunm e Karina Capaverde na noite do lançamento

CASA COR/DIVULGAÇÃO/JC

Foi lançado na sexta-feira passada, em Porto Alegre, o anuário da 30ª edição da Casa Cor RS com conteúdos exclusivos e informações completas sobre os 40 ambientes em exposição no evento, que pode ser visitado até o dia 2 de outubro, na Pia Instituição Pedro Chaves Barcellos. Assinado pelo arquiteto Fernando Thunm, o espaço Urban Garden ilustra a capa representando o conceito de "Infinito Particular", tema nacional da Casa Cor 2022, além da autenticidade da construção, mesclando os elementos da arquitetura histórica com os recursos e o design da atualidade.

Casa Bonita

Marlene Wolf e Carmen Domit

TÂNIA MEINERZ/JC

Marlene Wolf e a nora Mirta abriram as portas da Casa Bonita para uma mostra de ambientes inspirados em obras de arte do Clube do Colecionador Contemporâneo, em uma parceria com a Genuinaobra e a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea (AAMACRS). Os decoradores Carol Gomes, Daniel Wilges e Martha Jaeger & Franey Camargo apresentaram trabalhos utilizando peças da loja e em torno de obras de arte inseridas em suas propostas. A mostra permanecerá aberta a visitação até 15 de setembro.

O que vem por aí