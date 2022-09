Confraternização na Expointer

Ivan Mattos

Como forma de celebrar a semana de trabalho na Casa do Jornal do Comércio, durante a realização da 45ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, o diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, juntamente com a diretoria do Jornal do Comércio, recebeu amigos e colaboradores para um churrasco, na sexta-feira. Em parceria com a equipe da Ruta, Estâncias Gaúchas e Instituto Vilson Souza, foram preparados várias cortes, desde o fim da tarde, em frente à Casa JC, tornando-se uma atração a mais aos visitantes da feira que passavam por ali. Entre as presenças, o secretário da Agricultura do RS, Domingos Velho Lopes, Bruna Lamp e Herbert Schumacher, Katiusha Veiga e Juliano Genro, Tiago Leite, Daniela Cardeal e Guilherme Sari, Francisco Garcia e Mariana Colla, entre muitos outros que estiveram no local.