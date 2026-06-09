Iguatemi se prepara para Copa

O Iguatemi Porto Alegre prepara uma programação especial para entrar no clima da Copa do Mundo e reunir fãs da competição de todas as idades. Até o dia 19 de julho, o shopping reúne ativações temáticas num local integrado, no primeiro piso, ao lado da loja Crocs, todos os dias das 12h às 20h. Entre as atrações está um espaço da Cameron para venda de álbuns e figurinhas oficiais da Copa do Mundo, com uma área exclusiva para trocas com mesas, cadeiras e áreas de convivência para que crianças e famílias possam completar suas coleções. Ambientes com brincadeiras inspiradas no universo do futebol, como um desafio de precisão para acertar o gol e uma versão de futebol sentado, também fazem parte da programação.
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