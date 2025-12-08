Natal Sobre Trilhos na Serra

Neste sábado (13), a Giordani Turismo realiza a última saída do trem Natal Sobre Trilhos, passeio que celebra os 15 anos da edição natalina da Maria Fumaça. O roteiro noturno encerra a temporada movimentando o turismo da Serra Gaúcha. O trajeto de 23 quilômetros passa por Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa e dura cerca de 3h30min. À bordo os passageiros são surpreendidos com uma decoração especial, personagens exclusivos, encontro com Papai Noel e uma bandinha natalina. Entre as novidades uma Orquestra de Duendes. O bilhete inclui degustações, transfer e visita ao Parque Cultural Epopeia Italiana. Depois desta data, a programação retorna apenas em 2026.
