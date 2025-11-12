Bacco amplia experiências

Com investimento que chega a R$ 120 milhões a um ano da entrega, o Bacco Wine Heaven, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, incorpora mais uma área em seu empreendimento: um espaço para plantação de videiras. Lembrando a Toscana italiana, caminhos para passeios de contemplação em meio a bangalôs e ciprestes formarão uma espécie de alameda, unindo-se ao Wine Bar e Wine Garden, que integram a área de lazer e entretenimento do primeiro Resort Eno Experiences do Brasil. As 372 unidades do complexo, que tem à frente a incorporadora Stremma.inc, pertencente ao Grupo Belmais, foram comercializadas em 18 meses, com valorização de 62% dos imóveis.

Na carona do complexo Bacco

Impulsionada pelo sucesso do Bacco, a empresa lança o Scena High Life. Localizado no Centro de Bento Gonçalves, seguirá o mesmo modelo de negócio já consolidado de condo-hotel. O sistema permite ao investidor usufruir da estrutura ou gerar renda ao integrar o imóvel ao pool de locação, administrado pela Stremma Stay, central de gestão do próprio negócio. Com VGV de R$ 60 milhões, serão 23 andares com 126 unidades, que partem de R$ 390 mil.



A MuleBule na COP30

A empresa gaúcha MuleBule Gastronomia integra o time de fornecedores de catering empresarial da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). A marca é responsável por estações de café com baristas, atendimento a estandes e coquetéis/jantares institucionais para empresas e entidades como CNT, EMBRAPA, IICA e SESCOP.



A liquidez imediata



A Loft, em parceria com a fintech CashGO, lançou a Loft/Antecipa, ferramenta que permite a proprietários de imóveis receberem até 24 meses de aluguéis futuros em até 24 horas, sem vender

ou alienar o imóvel. Para os proprietários, o benefício é a liquidez imediata, que pode ser usada para

quitar dívidas, investir em reformas ou realizar projetos pessoais. A jornada de contratação é 100%

digital. A imobiliária continua recebendo o valor mensal do inquilino, repassando as parcelas à fintech.

Festival de bar em bar

O Festival Bar em Bar entra em seus últimos dias reunindo centenas de bares em todo o País. Em sua 19ª edição, o evento promovido pela Abrasel segue até domingo, na maioria dos estados participantes. Com petiscos criados para a ocasião e vendidos a preços promocionais, o festival destaca o papel dos bares como espaços de encontro, cultura e convivência. A proposta é valorizar a tradição dos botecos.



Do couro a fertilizante

A JBS Couros, líder global no segmento, redefiniu o conceito de resíduo industrial ao transformar o farelo resultante do rebaixamento do couro, a partir do qual se chega à espessura ideal da peça, em fonte de receita. A companhia exporta 550 toneladas por mês do material para a Itália, onde o farelo é usado na produção de fertilizantes. Com isso, os artigos da empresa já registraram uma redução de até 25% nas emissões de carbono.

A Comunidade Futuro Educa

A Fábrica do Futuro lança a Comunidade Futuro Educa, seu braço educacional com programação voltada às últimas tendências de mercado. Rene Goellner, coordenador acadêmico, informa que inicialmente serão 12 cursos rápidos e imersivos com profissionais reconhecidos no mercado e início em janeiro de 2026. Produção de podcasts, UX, gamificação, social media; storytelling e coolhunting serão alguns dos temas. A Fábrica do Futuro é um hub criativo voltado a eventos e experiências imersivas. São mais de 4 mil metros quadrados de ambientes criativos e inspiradores no bairro Floresta em Porto Alegre.