A força da hotelaria gaúcha voltou a se destacar no cenário nacional. O Casa da Montanha, em Gramado, foi eleito o Melhor Hotel Boutique do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2025/2026, superando endereços de Trancoso, Noronha e Ilhabela. O reconhecimento consolida a coleção Casa Hotéis como uma das mais premiadas do País. Fundado em 1997, o hotel recebeu nota 9,4 no Booking.com. O Parador Cambará do Sul também aparece entre os dez mais votados, reforçando o protagonismo da Serra Gaúcha no turismo de alto padrão. Ao todo, mais de 20 mil viajantes participaram da votação escolhendo não apenas pela estrutura, mas pela experiência.

Fundo Florestas Tropicais

O Greenpeace avalia que o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) é um passo importante rumo ao fim do desmatamento global. O mecanismo ainda apresenta lacunas tanto nos critérios florestais quanto financeiros, no entanto, os governos de todo o mundo devem continuar aprimorando-o, alinhados à urgência de proteger as florestas como forma de manter a meta de 1,5ºC viva.

Temas em direito imobiliário

Referência no mercado jurídico e parceiro estratégico das principais empresas do setor imobiliário, o Santos Silveiro Advogados apresenta o oitavo volume do livro “Temas Atuais em Direito Imobiliário”, que reúne 24 artigos sobre as principais transformações, desafios e soluções jurídicas que moldam o futuro do setor no Brasil. O evento de lançamento para convidados será no dia 12 de novembro, no Instituto Ling.

O 1º trilionário do mundo

Elon Musk teve, nesta quinta-feira, a aprovação do maior pacote de remuneração corporativa da história. O plano, avaliado em até US$ 1 trilhão, recebeu apoio superior a 75% dos acionistas da Tesla. A votação ocorreu durante a assembleia anual da empresa no Texas. O pacote fortalece a permanência de Musk no comando da Tesla e o aproxima de se tornar o primeiro trilionário do mundo. A remuneração está vinculada a metas de longo prazo, focadas em inteligência artificial e robótica.

Os 190 anos do Legislativo

Organizada para celebrar os 190 anos da Assembleia Legislativa do RS, a Mostra Política de Cinema chega ao Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul com sessões gratuitas entre 11 e 15 de novembro, no UCS Cinema. Desde agosto com programação em Porto Alegre e no interior do Estado, a iniciativa apresenta uma seleção especial de 14 produções audiovisuais gaúchas sobre as transformações políticas e culturais na trajetória histórica do RS.

Colheita do trigo mais lenta

A alternância de períodos chuvosos e temperaturas amenas ao longo de setembro e outubro sobre o RS estende as fases vegetativa e de formação de grãos do trigo e reflete a maturação mais lenta das lavouras, cuja colheita alcança 42% da área cultivada, inferior à média das últimas cinco safras (64%) para igual período. Atualmente, 36% das áreas de trigo estão em maturação fisiológica e 20% em enchimento de grãos.

É a maior promoção do ano

O Boticário dá início à Beauty November, com campanha que traz descontos de até 70% em mais de 500 itens de perfumaria, maquiagem, cuidados corporais, capilares e skincare até 30 de novembro. Com o conceito Central de Carrinhos Abandonados, que nasce da observação de um comportamento comum de compra online: o hábito de montar carrinhos virtuais e deixá-los para depois, a marca apresenta a melhor oportunidade do ano para que os consumidores encontrem seus produtos preferidos e experimentem novas combinações com os melhores preços.