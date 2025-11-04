Safra da cana-de-açúcar

O clima adverso, com restrição hídrica, irregularidades de chuvas e excesso de calor, registrado em fase de desenvolvimento das lavouras, principalmente no Centro-Sul, ainda em 2024 e em parte deste ano, influenciou a produção da safra de cana-de-açúcar na safra 2025/2026. A área estimada pela Conab para a cultura no atual ciclo é de 8,97 milhões de hectares, 2,4% mais do que na safra 2024/2025. Mas este aumento não compensa as perdas de 3,8% na produtividade média nacional do ciclo 2025/2026, projetada em 74.259 quilos por hectare, influenciada pelas condições climáticas menos favoráveis. Neste cenário, a produção esperada para a cana na atual temporada é de 666,4 milhões de toneladas, redução de 1,6% em relação à 2024/25.

Índice Nacional de confiança

O Índice Nacional de Confiança (INC), elaborado pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), alcançou, em outubro, 98 pontos, aumentando 2,1%, em relação a setembro, e diminuindo 4,8%, na comparação com igual mês do ano passado. Trata-se da terceira alta do INC, que se mantém desde fevereiro no campo pessimista (abaixo de 100 pontos). A sondagem foi realizada com uma amostra de 1.679 famílias, em nível nacional, residentes em capitais e cidades do interior.

Prova tradicional no Jockey

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Jockey Club do RS abre suas portas para mais uma edição do Grande Prêmio Bento Gonçalves, a prova mais antiga do turfe nacional, criada em 1909, e uma das mais tradicionais do calendário brasileiro. Pela primeira vez, o evento será realizado em dois dias, unindo esporte, cultura, gastronomia e experiências para toda a família. O páreo principal será no domingo.

Caminhada dos transplantados

Promovida pelo Hospital de Clínicas, a 5ª Caminhada dos Transplantados terá neste ano o patrocínio de Argenta e SIM Rede. O evento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. A ação ocorrerá no próximo sábado (08), a partir das 9h, com saída do Monumento dos Expedicionários, na Redenção. A atividade é gratuita e sem necessidade de inscrição.

Sábado a 31ª Corrida pela Vida

A partir das 7h30min do próximo sábado, 8 de novembro de 2025, acontecerá a 31ª Corrida pela Vida no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre (RS). Realizado pelo Instituto do Câncer Infantil, o evento une solidariedade e prática esportiva em uma das maiores mobilizações sociais do Estado, tendo a indústria de alimentos naturais DaColônia como uma das patrocinadoras.

Um surto de doenças fúngicas

O surto da esporotricose felina, doença altamente infecciosa e agressiva, tem se espalhado de forma alarmante por todo o Brasil, trazendo grave risco à saúde pública e mantendo as autoridades sanitárias em estado de alerta. Trata-se de uma doença causada por um fungo do gênero Sporothrix spp, que provoca lesões cutâneas e úlceras em gatos, tanto domiciliados quanto os de rua, podendo ser transmitida para outros animais, como cães e também para os humanos.

As vítimas de golpes virtuais

Com a aproximação da Black Friday, cresce o alerta para consumidores e empresas que atuam no comércio eletrônico. Segundo pesquisa apresentada no Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano, 56 milhões de brasileiros são vítimas de golpes virtuais anualmente, sendo o mais comum o pagamento por produto não entregue - um prejuízo estimado em R$ 13 bilhões por ano. Somadas, as fraudes digitais chegam a R$ 112 bilhões anuais, configurando um dos maiores desafios do ambiente online no País.