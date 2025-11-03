Charcutaria 100% brasileira

O restaurante Ocre, no Wood Hotel, em Gramado, inaugura nova fase do seu Bar de Charcutaria com curadoria 100% brasileira de Roberta Sudbrack. O pioneirismo está na curadoria afetiva e criteriosa da chef, que transforma o balcão em vitrine da nova charcutaria nacional. Depois de anos de pesquisa, Roberta substituiu os últimos produtos importados por versões artesanais brasileiras - que, segundo ela, já superam em qualidade os estrangeiros. Cada fatia, laminada na hora pela fatiadora “Anita”, repousa sobre tábuas do artista canelense Daniel Castelli - um tributo à arte, ao tempo e ao sabor da terra.

Melhor para se trabalhar

Pelo oitavo ano consecutivo, a Fundacred foi reconhecida como uma das melhores empresas de médio porte para se trabalhar no RS, segundo ranking regional do Great Place to Work (GPTW) 2025. Pioneira no setor de crédito educacional no País, a Fundação alcançou a 16ª posição. O resultado foi divulgado na última semana. "Essa conquista nos mobiliza a seguir evoluindo e fortalecendo um ambiente de trabalho mais humano, diverso e inovador”, afirma o presidente Nivio Lewis Delgado.

Fórum RS Avança Amcham

O vice-governador Gabriel Souza apresentará uma análise sobre o desenvolvimento econômico e os desafios estruturais do estado durante o Fórum RS Avança, que ocorre na quinta-feira (6), na sede da Câmara Americana de Comércio no RS (Amcham RS), em Porto Alegre. O evento busca conectar empresas, lideranças e instituições comprometidas com o desenvolvimento da economia gaúcha. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site amcham.com.br.

O Futuro do alho no Brasil

A força, a tradição e o futuro do alho no Brasil estarão em evidência nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, na Casa do Povo, em Vacaria (RS). O panorama do mercado, o manejo do solo e a gestão financeira dos produtores serão os temas abordados no 37º Encontro Nacional dos Produtores de Alho, evento que reunirá produtores de todo o país. As atividades contam com uma programação variada que inclui palestras técnicas e dados sobre o mercado do alho no país e no exterior.

Gaúcha Vipal no Top 30

A Vipal Borrachas, líder no mercado de reforma de pneus na América Latina, consolida sua presença no setor ao conquistar o prêmio Veja Negócios Top 30 - As melhores empresas do Brasil, na categoria Plástico e Borrachas. A premiação inédita foi promovida pela Veja Negócios em parceria com a Austin Rating, que destaca as empresas mais relevantes do país em 30 setores produtivos.

Pela redução dos juros altos

Centrais sindicais farão manifestação, nesta terça-feira (4), em frente à sede do Banco Central, na Av. Paulista, em São Paulo. O ato será às 10h e tem como objetivo exigir a redução dos juros e impulsionar consumo, produção e empregos no Brasil. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, afirma que juros menores fortalecem o consumo, impulsionam a produção industrial, ampliam oportunidades e garantem mais renda para milhões de trabalhadores.

Móveis gaúchos para o Paraguai

O Paraguai está entre os países com maior aumento no volume de importações dos móveis gaúchos em 2025, tornando-se um parceiro estratégico para o setor. Pensando nas oportunidades de negócios com o país vizinho, Movergs e Sindmóveis promovem um encontro com o economista Jhony Ojeda Velazco, ex-vice-ministro da Indústria do Paraguai e atual adido comercial da Rediex no Brasil e na Bolívia. A palestra será no dia 11 de novembro, às 9h30min, na sede das entidades em Bento Gonçalves. Inscrições pelo site das entidades.