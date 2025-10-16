A corrida pela panificação

Uma pesquisa recente do Sebrae, com base em informações da Receita Federal, mostrou que o Brasil registrou a abertura de 26.400 pequenos negócios de janeiro a abril deste ano - um crescimento de 17,3% sobre igual período de 2024, sendo que a quantidade de novos estabelecimentos no setor de fabricação e comercialização de produtos de panificação equivale a 240 CNPJs abertos diariamente - média de 10 estabelecimentos por hora e 1 a cada 6 minutos. A alta se deve a uma combinação de fatores. “Em primeiro lugar, observamos uma busca maior por alimentos frescos, locais e personalizados, especialmente após a pandemia, o que reaqueceu os mercados de bairro e de proximidade”, disse Jane Blandina da Costa, analista de competitividade do Sebrae.

Sorteio de oliveira adulta

A Prosperato de Caçapava do Sul (RS) prepara um sorteio inédito na Olifeira, que acontece de 16 a 19 de deste mês em Guaíba. Será de uma oliveira adulta a cada dia da feira, com cerca de 2,5 metros de altura e valor de mercado aproximado de R$ 3 mil cada. Cada R$ 200 em compras no estande da empresa dá direito a um cupom para participar do sorteio, cupom que vale somente para o dia da compra.

Cabergs entre as maiores

A Cabergs (Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul) subiu quatro posições no ranking estadual "500 Maiores do Sul". A operadora saltou para a 82ª colocação entre as maiores empresas do Rio Grande do Sul e ocupa a 228ª posição entre as 500 maiores de toda a Região Sul do Brasil.

O Festival do Japão do RS

O charme da cultura japonesa vai invadir Esteio entre os dias 14 e 16 de novembro, quando o 12º Festival do Japão do Rio Grande do Sul transforma o Parque de Exposições Assis Brasil em um pedacinho do Japão. Além dos clássicos sushis, temakis, lámen, guiozas e doces típicos, o público poderá curtir apresentações culturais, oficinas, danças tradicionais e o já querido Anime Buzz, que reúne fãs de animes e cultura pop oriental.

Já na contagem regressiva

A Nova Aliança, vinícola cooperativa mais antiga do Brasil, está em contagem regressiva para os 100 anos. E, para isso, elaborou um espumante em Garrafa Magnum (tamanho 1,5 litros ou duas garrafas padrão) para marcar os 95 anos e abrir caminho para uma nova fase, - moderna, vibrante e cheia de orgulho pela história que começou lá atrás, em 1929.

Tendências no cooperativismo

No Fórum dos Presidentes do Sistema Ocergs, que reuniu mais de 200 lideranças de cooperativas, o economista-chefe do Sicredi, André Nunes, avaliou que os ramos menos dependentes de crédito e de taxa de juros, como saúde e serviços, devem mostrar maior resiliência nos próximos meses. Já os setores mais cíclicos, como indústria e construção, podem sentir os efeitos da desaceleração e da incerteza política. Em 2024, o cooperativismo gaúcho faturou R$ 93,2 bilhões e a meta para 2030 é de R$ 150 bi.

Exportações de couro para o México

As importações de couro brasileiro pelo México cresceram 26,3% em valores no último ano. Consagrado fornecedor dos Estados Unidos, altamente industrializado e com números relevantes para a produção de calçados, móveis e automóveis, o México é um mercado importante para o couro brasileiro e é o próximo destino do projeto Brazilian Leather – uma parceria do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Em solo mexicano, os brasileiros irão participar da feira ANPIC, entre os dias 22 e 24 de outubro, em León.