A harmonia que acolhe

Com a estimativa de R$ 30 milhões de VGV, e unidades a partir de R$ 394 mil, o Vivid Terrace, chega ao Bairro Jardim Planalto, na capital gaúcha, em meio a uma região que conta com mais de 50 praças. Suas 45 unidades têm tipologias de um, dois e três dormitórios, e metragens entre 42m² a 83m², sendo todas entregues com churrasqueira. O empreendimento da Mocellin Incorporações conta com certificação de Sustentabilidade Ambiental Diamante, concedida pela Prefeitura de Porto Alegre, e deve gerar, durante a obra, já em andamento, 40 postos de trabalho diretos e 60 indiretos. O condomínio está sendo lançado sob a tutela da 2Day Gestão de Lançamentos.

A transição nos sistemas

Enquanto o mundo se prepara para a COP30 de Belém, no Brasil (de 10 a 21 de novembro), o Slow Food pede aos líderes globais para que coloquem a transição justa dos sistemas alimentares no centro das negociações climáticas. A crise climática remodelou o nosso mundo e, se não repensarmos com urgência como os alimentos são cultivados, processados, comercializados e consumidos, nunca conseguiremos enfrentar essa crise de forma eficaz.

O parcelamento de débitos

Propostas de adesão ao RecuperaPOA foram encaminhadas pelo correio e devem chegar, nos próximos dias, aos endereços de 59,5 mil contribuintes. As correspondências oferecem condições especiais para quem possui débitos com a prefeitura e ainda não aderiu ao programa, que segue até 31 de outubro. “Essas cartas são oficiais e foram enviadas para facilitar a quitação de dívidas e oferecer nova oportunidade aos contribuintes que desejam ficar em dia”, destaca a secretária da Fazenda, Ana Pellini.

O que faz um técnico em IA

Você sabe o que faz um técnico em IA? O Senac Tech, em Porto Alegre, responderá a essa e outras dúvidas no dia 30 de outubro, das 19h às 20h30, em aula experimental gratuita do novo curso Técnico em Inteligência Artificial, o primeiro no RS. A atividade é aberta ao público e pretende apresentar as possibilidades de atuação profissional na área, entre as mais promissoras do mercado de tecnologia, além da metodologia e currículo da formação.

Comércio aumenta volume

No primeiro semestre de 2025 o volume de comércio aumentou 4,9%, impulsionado pela antecipação de exportações para os Estados Unidos, condições macroeconômicas favoráveis e o aumento dos fluxos de produtos e serviços relacionados à Inteligência Artificial, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC). Esse resultado levou a uma revisão da projeção do crescimento do comércio mundial.

A valorização de resíduos

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul realizará a partir das 9h do dia 22 deste mês em sua sede social o Sergs Debates com o tema Valorização de Resíduos. Serão palestrantes o presidente da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos - CRVR, Leomyr Girondi e o presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam-RS), Renato Chagas, com mediação da Eng. Daniela Cardeal, da Sergs.

Nova versão do Simulador de Galpões

A Gerdau lança, em parceria com a plataforma de soluções arquitetônicas Arqgen, uma nova versão do Simulador de Galpões, agora totalmente compatível com os parâmetros estabelecidos pela norma brasileira que trata do projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto para edificações. O simulador está disponível gratuitamente no Gerdau Mais, plataforma de negócios da companhia no Brasil, que oferece recursos de autoatendimento e apoia o desenvolvimento da jornada de compra de produtos e serviços da empresa.