O Mini Mundo de Gramado dá mais um passo em sua trajetória de encantamento e diversão. Neste final de semana do Dia das Crianças, o parque inaugurou o Bosque dos Personagens, uma nova área ao ar livre especialmente criada para aproximar o público do universo lúdico e imaginativo que há décadas faz parte da magia do atrativo. Localizado em um espaço aberto e arborizado, o Bosque dos Personagens foi concebido para despertar a imaginação de crianças e adultos, convidando todos a conhecer onde vivem os cinco icônicos personagens do Mini Mundo: o sonhador Urso Gui, a talentosa Ursa Ana, a alegre Bruxinha Ju, o simpático Limpador de Chaminés, e a curiosa Princesa Rafa.

A essência do Minimundo

Mais do que um novo espaço de lazer, o Bosque dos Personagens simboliza a essência do Mini Mundo, unir contemplação, magia e aprendizado em experiências que encantam gerações. O local contará com diferentes opções de entretenimento para as crianças, em uma ambientação que combina cenários lúdicos, atividades ao ar livre e o contato direto com os personagens.

Por falhas não técnicas

O Brasil enfrenta uma crise silenciosa no mundo digital: perdas de milhões por falhas não técnicas. Segundo estudo da Tricentis de junho de 2025, 50% das organizações brasileiras estimam prejuízos anuais entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões por falhas de software, que incluem desde bugs a interrupções de processos operacionais por licenças mal geridas. “Empresas ainda tratam licenças como questão de papel: esquecem de renová-las, deixam alertas para depois e, quando algo se interrompe, percebem o impacto só no prejuízo”, afirma João Neto, CRO da Unente.

Sinosserra no ranking

Considerado o mais importante ranking regional de empresas do Brasil, o prêmio “500 Maiores do Sul” reconheceu o Grupo Sinosserra em três frentes que comprovam a robustez de um dos mais tradicionais nomes do mercado automotivo gaúcho. Subindo 11 posições, na última edição, a empresa ficou na 127ª colocação no ranking geral dos negócios envolvendo empreendimentos no RS, SC e PR. No Estado, a empresa subiu oito posições e ingressou no time das 50 maiores, assumindo a 45ª colocação.



Fiat Strada novo recorde

A Fiat Strada, líder de vendas no Brasil há quatro anos consecutivos, bateu novo recorde de produção mensal. No mês de setembro, a picape alcançou a marca de 18.287 unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o maior volume da história do modelo. Em setembro, a Strada foi o carro mais vendido do país com 13.878 unidades comercializadas e segue na primeira colocação no acumulado do ano com 101.308 unidades, única a passar os 100 mil.

O desempenho é positivo

O varejo brasileiro apresentou desempenho positivo na semana do Dia das Crianças, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Entre os dias 6 e 12 de outubro, o faturamento nominal cresceu 6,7% em relação ao mesmo período de 2024. O avanço foi observado tanto no varejo físico, que registrou alta de 6,0%, quanto no e-commerce, que teve crescimento ainda maior, de 9,7%.

Parceria no mercado imobiliário

A imobiliária Novo Lar, de Capão da Canoa e em expansão pelo Estado, firmou parceria com a Aliança para troca de indicações no mercado imobiliário. Enquanto a primeira atua em vendas, a segunda é especializada em locação e administração de condomínios. O acordo cria um modelo de complementaridade pouco explorado no setor: clientes interessados em compra serão direcionados a Novo Lar, e quem procura aluguel ou gestão condominial, à Aliança.