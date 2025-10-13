Projetos sociais gaúchos

A partir de dois projetos, surgiu o convite para o escritório de arquitetura sauermartins, com sede em Porto Alegre desde 2013, participar da 14ᵃ Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Um deles é o Comedor Emergencial, pensado e executado na escola Ana Neri para ajudar os desabrigados da enchente de 2024. O outro é o PUI Santa Tereza, no Morro Santa Tereza, que integra uma ampla iniciativa em desenvolvimento para o Governo do Rio Grande do Sul, voltada à melhoria de espaços públicos, buscando uma cidade mais segura. O evento acontece até 19 de outubro e tem como tema "Extremos"- Arquiteturas para um Mundo Quente.

Desafio Londrina 100 anos

As inscrições de ideias e projetos para o Desafio Londrina 100 Anos podem ser feitas até 15 de novembro. O prazo foi prorrogado para dar mais tempo aos interessados que se preparam para apresentar um marco simbólico para celebrar o centenário da cidade. Antes, as inscrições se encerravam no dia 27 de outubro. O objetivo, de acordo com a organização da qual faz parte o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), é ampliar a participação e tornar ainda mais acessível a inscrição das pessoas interessadas.

Plantio do algodão cresce 6,7%

Dados exclusivos da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mostram que a área cultivada com algodão no país cresceu 6,7% na safra 2024/25 em relação ao ciclo anterior, chegando a 2,15 milhões de hectares. O avanço representa um acréscimo de quase 135 mil hectares identificado através de mapeamento via satélite conduzido pela empresa. Segundo Marcelo Pimenta, da Serasa Experian, o uso de imagens de satélite e tecnologia de geoprocessamento permite identificar com exatidão o que foi plantado e onde, criando um retrato real da ocupação do solo.

Negócios demoday em Caxias

Os finalistas do Demoday Impacta POA terão como um dos benefícios participar da Mercopar, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (15). Os 12 negócios selecionados no Demoday – na iniciativa inédita da Coalizão pelo Impacto POA – têm como propósito estreitar os laços entre inovação e gestão pública. A presença dos empreendedores na feira de inovação industrial é resultado da missão da Coalizão a Caxias.

Advogado cidadão paulistano

No próximo dia 21, o advogado gaúcho Fabio Brun Goldschmidt, sócio-fundador do Andrade Maia Advogados, receberá o título de Cidadão Paulistano, em solenidade promovida pela Câmara Municipal de São Paulo. A honraria é concedida a personalidades que prestaram relevantes serviços à cidade e ao país. O reconhecimento decorre da contribuição de Goldschmidt para a inclusão do Princípio da Cooperação Tributária na Constituição Federal.

Turismo religioso mais cresce

O turismo religioso é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, movimentando R$15 bilhões por ano e atraindo 17,7 milhões de viajantes motivados pela fé. É nesse cenário de expansão que a empresa gaúcha Unitur comemora seus 30 anos de atuação, consolidada como referência nacional em peregrinações religiosas.

Impacto da educação na renda

A graduação acelera em até 15 anos a renda do trabalhador brasileiro. Um estudo do Unico Skill, criador do primeiro benefício educação do país, mostra que o salário médio de quem tem ensino superior (R$ 6.522) equivale ao que um profissional com ensino médio (R$ 2.509) só alcançaria após cerca de uma década e meia, considerando reajuste anual de 6,35%. O estudo foi realizado com base em dados da PNAD Contínua do IBGE e do Censo Escolar do Inep.