Como diminuir o estresse

Um estudo da Tramontina em parceria com a Forebrain, referência em neurociência aplicada, comprova que atividades manuais como cozinhar, plantar e montar algo reduzem o estresse e promovem relaxamento prolongado. Realizado em ambiente doméstico com 30 participantes entre 30 e 45 anos, o experimento utilizou eletroencefalograma portátil (EEG) para medir a atividade cerebral em oito momentos diferentes. O índice de relaxamento aumentou até 67% durante as tarefas e continuou subindo após 30 minutos, evidenciando o efeito residual de bem-estar. Para a marca, os resultados confirmam que seus utensílios e ferramentas podem ser aliados na promoção de saúde emocional.

Milhões em ações solidárias

O Relatório de Sustentabilidade 2024 da Soprano aponta que a empresa destinou R$ 2,13 milhões para ações solidárias no RS. A utilização de água reaproveitada foi ampliada em 27%, reduzindo a dependência de fontes naturais. O documento também aponta a queda na devolução de produtos por problemas de separação (70%) e falhas na expedição (80%).

Os 15 anos de Via Absolutta

A Via Absolutta Corretora de Seguros celebra neste mês 15 anos de trajetória. Fundada por Lanzi de Camargo, advogada, membro da Comissão de Seguros e Previdência da OAB/RS e diretora da empresa, a corretora nasceu com a proposta de oferecer atendimento personalizado e soluções sob medida. Sua história acompanha o crescimento do setor, que em 2024 movimentou mais de R$ 435 bilhões no país.

Caminho Gaúcho de Santiago

No próximo dia 19 deste mês, Santo Antônio da Patrulha recebe novamente o Caminho Gaúcho de Santiago. O percurso terá aproximadamente de 18 quilômetros. E os caminhantes terão uma vivência que une espiritualidade, contato com a natureza e a valorização cultural. Inscrições abertas pelo site da Acasargs Peregrinos.

Direito e Psicologia no divórcio

Psicólogos e terapeutas de famílias terão a oportunidade de ampliar a compreensão sobre os aspectos legais que impactam diretamente o trabalho clínico com situações que envolvem guarda de filhos, convivência, pensão alimentícia, alienação parental e mediação de disputas, na palestra “Noções Jurídicas Básicas”. Ministrado pela advogada de famílias, Paula Britto, o evento acontece no dia 21 de outubro, às 19h, no Auditório da TREND 24, as inscrições são pelo Sympla.

Novas tecnologias em veículos

A Transcal está implementando novas tecnologias em seus veículos. Foram instalados novos aparelhos para bilhetagem, com conexão 4G e 5G, que promovem rapidez e estabilidade no processo de pagamento, diminuindo interrupções de viagens por motivos relacionados à cobrança de passagens. Também estão sendo implementados painéis DMX500, que garantem aos motoristas maior controle de suas viagens, com informações precisas em tempo real, como o percurso a ser feito, locais com interrupção de tráfego, desvios e mudanças no itinerário.

A malharia gaúcha em Paris

A Biamar, com sede em Farroupilha, marcou presença pela segunda vez na Maison Bazaar, um projeto da Harper’s Bazaar que leva marcas brasileiras à Semana de Moda de Paris. Durante o evento, a malharia gaúcha apresentou o pré-lançamento da sua coleção Alto-Verão 2026, “Horizonte Marinho”, inspirada no encontro entre a estética náutica e o design contemporâneo. A diretora de criatividade e comunicação da marca, Suélen Biazoli, também integrou um painel sobre os novos códigos de luxo na estreia internacional da Conferência de Luxo Contemporâneo e Inovação – Paris Fashion Week.