O evento beneficente No Mundo das Artes, que chega à 3ª edição no próximo dia 21 de outubro no Vista Pontal, une solidariedade e economia criativa em Porto Alegre. Com o engajamento voluntário de mais de 80 pessoas e empresas, patrocínio de marcas como Vista Pontal, General Glasses, Marfruti e Oleoplan, além do apoio estratégico da Dixon Comunicação, a iniciativa do projeto A Arte de Fazer o Bem transformará o espaço em uma experiência sensorial de arte, moda e gastronomia. A iniciativa, capitaneada por Gabriela Brasil e Felipe Veiga Lima, terá toda a renda dos convites-doação (R$ 380) destinada ao Instituto da Criança com Diabetes (ICD-RS).

As vendas nos shoppings

As vendas nos shopping centers durante a semana do Dia das Crianças (de 3 a 12 de outubro) devem crescer 3% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando R$ 4,20 bilhões, segundo a Pesquisa de Expectativas realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O levantamento mostra que o setor está confiante: 89% dos empreendimentos avaliam o cenário de forma muito positiva. O Dia das Crianças também marca o aquecimento do último trimestre, que inclui a Black Friday e o Natal.

Prêmio Melhores da Taça

A Miolo Wine Group acaba de conquistar o prêmio “Melhores da Taça” da Revista Prazeres da Mesa, na categoria Desbravador de Terroir, reforçando seu papel como protagonista na consolidação e expansão da vitivinicultura brasileira. A distinção foi entregue no dia 27 de setembro, em cerimônia realizada no icônico Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo os principais nomes do universo de bebidas no país. Foram quase 470 finalistas indicados por 300 especialistas das cinco regiões do Brasil. O Melhores da Taça é hoje uma das premiações mais respeitadas do setor, reconhecendo profissionais, marcas e iniciativas que inspiram o mercado de bebidas. O evento celebrou 33 vencedores.

A Festa de Carrinho Cheio

Com 13 lojas em 11 cidades gaúchas, o Macromix Atacado, da Unidasul, celebra 19 anos de atuação no RS com a promoção “Vem Pra Festa de Carrinho Cheio”. Clientes concorrerão a prêmios no Clube Macromix, com sorteios diários até 1º de novembro, nos checkouts das lojas. A rede foi uma das pioneiras no modelo atacarejo no Estado. A primeira loja foi inaugurada em 2006, no bairro Scharlau, em São Leopoldo.

O Dia Mundial da Visão

Responsável por cerca de 85% das informações que as pessoas processam diariamente, segundo dados do Ministério da Saúde, a visão é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. Nesta quinta-feira, 9 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Visão, data instituída pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB), que visa a conscientização da importância de cuidados com a saúde dos olhos, bem como estimular atividades de prevenção e tratamento das principais causas de cegueira.

Feriados movimentam setor hoteleiro

O ano de 2026 desponta como promissor para o turismo e para o setor hoteleiro. Nove dos dez feriados nacionais caem em dias úteis, sendo sete deles às segundas ou sextas-feiras. A Rede Plaza de Hotéis no Brasil está atenta a essa demanda. Ela trabalha para atender turistas nacionais e estrangeiros com promoções e pacotes privilegiando os clientes que compram diretamente no site, com tarifas mais vantajosas. O diretor Oscar Schmidt lembra que os feriados municipais também poderão criar ainda mais oportunidades para os viajantes prolongarem suas estadias, beneficiando o setor e as economias locais.