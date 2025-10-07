O Banrisul na Mercopar

O Banrisul estará presente na edição de 2025 da Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina, que acontece entre os dias 14 e 17 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O Banco vai atender os expositores e visitantes no estande exclusivo instalado no evento, com a presença de executivos e equipe de profissionais especializados para apresentar as linhas de financiamento para inovação, como o Inovacred, Inovacred 4.0, BNDES Automático, BNDES Mais Inovação, Finame Máquinas e Equipamentos e o Banrisul Fomento (Eficiência Energética e Projetos de Investimento), entre outras modalidades de crédito.

Mais vendas de imóveis

A MRV, maior construtora da América Latina, registrou no terceiro trimestre de 2025 crescimento de 74% nas vendas em Porto Alegre. O movimento foi impulsionado pelo Porto Essenza, lançado pela companhia em julho, no bairro Ecoville, que vendeu 70% das unidades em 60 dias. O desempenho reflete o fortalecimento do Minha Casa, Minha Vida e o investimento de R$ 240 milhões da companhia no Rio Grande do Sul este ano.

A Naturovos em Miami

O diretor comercial da Naturovos participa do LPN Congress & Expo 2025 em Miami.

A quarta edição do LPN Congress & Expo, o evento mais aguardado do setor avícola e de nutrição animal da América Latina, acontece em Miami entre os dias 7 e 9 de outubro. O diretor comercial, Anderson Herbert, participará de uma plenária na quarta-feira, 8 de outubro, pela manhã, ao lado de outros especialistas, debatendo os fatores que garantem a produção sustentável de ovos, com foco na qualidade e na higiene.

Sicredi lidera o Sul e RS

O Sicredi, instituição financeira cooperativa nascida no RS e presente em todo o País, foi eleito, pela primeira vez, a maior empresa da região Sul no prêmio 500 Maiores do Sul, do Grupo Amanhã. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira, na Fiergs, reforçando sua liderança e presença no cenário regional.

Novos rótulos Valduga

O Grupo Famiglia Valduga, da Serra Gaúcha, anuncia uma série de lançamentos em suas marcas, incluindo quatro novos rótulos da Casa Valduga. Trata-se do Maria Valduga Nature, Praeteritum, Mundvs e 130 D.O.V.V., primeiro espumante com Denominação de Origem da vinícola. Da Ponto Nero, destaca-se o espumante Enjoy Trebbiano, e da Brewine Leopoldina, a Italian Grape Ale Riesling Renano. As novidades foram apresentadas na Prowine.

Cerveja Medalha de Prata

A microcervejaria artesanal Pohlmann, da Zona Sul de Porto Alegre (RS), comemorou sua primeira medalha de prata na 5ª edição da Copa Cerveja Brasil com sua Pilsen, assinada pelo mestre cervejeiro Luciano Pohlmann. Concorreram rótulos do RS, SC e PR. Agora os medalhistas vencedores avançam automaticamente para a final nacional, realizada em SP no final de outubro. Os melhores rótulos também têm a chance de participar do World Beer Cup, um dos concursos de cerveja mais importantes do mundo que acontece em 2026 nos EUA.

Primeira loja-conceito nos EUA

A Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval (Dois Irmãos), abriu a primeira loja-conceito nos EUA, em Miami. Mesmo diante das recentes discussões sobre tarifas de importação, a empresa manteve o plano estratégico de consolidação no mercado norte-americano, onde já atua desde 2019, com showroom em Miami e lojas em Nova Iorque, Los Angeles e St. Petersburg. A curadoria de produtos do espaço evidencia os diferenciais da marca: design autoral, acabamentos sofisticados e materiais nobres.