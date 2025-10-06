Mais 8,9% de franquias

O mercado de franquias brasileiro já demonstrou sinais robustos de expansão no primeiro trimestre de 2025: o faturamento chegou a R$ 65,9 bilhões, representando um crescimento de 8,9% sobre igual período de 2024, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Além disso, projeções conservadoras indicam que, para o ano completo de 2025, o setor pode se expandir de 8% a 10%, em faturamento e número de operações e redes. “Não basta só crescer. É preciso alavancar do jeito certo, com processo, padrão e pessoas alinhadas com a alma do seu negócio” - conta o especialista Thiago Lupatini e fundador do Food Club.

Primeira loja de rede chinesa

A Mixue, marca chinesa de bebidas e sorvetes, escolheu o Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, para abrir sua primeira unidade no Brasil. A inauguração está prevista para os próximos meses. Com mais de 46 mil lojas, a rede faz sucesso na China, chegando a ser maior que players de fast-food como McDonald’s, Starbucks, Subway e KFC em número de lojas. Há pouco, a empresa anunciou um investimento de cerca de R$ 3,2 bilhões no Brasil.

O vencedor da melhor cuca

Uma cuca alemã, cuja receita é um legado de amor passado de avó para mãe e de mãe para filho, foi a grande estrela do Concurso Nacional que elegeu a melhor cuca do Brasil. Henrique Dumke Denardin, de Santa Maria, emocionou os jurados e o público ao conquistar o primeiro lugar na competição, um dos destaques da edição inaugural da Oktoberfest Gramado. A grande final aconteceu na tarde de domingo, 5 de outubro, no Palco da Festa da Colônia.

Uma autêntica vila italiana

Imagine-se caminhando por uma autêntica vila italiana do século XIX, onde cada detalhe revive a memória, a força e a beleza de um povo que ajudou a construir a identidade na Serra Gaúcha. Esse sonho agora ganha vida: você é nosso convidado especial para a inauguração da Villa dei Troni, o maior e mais completo empreendimento dedicado à celebração da cultura italiana no Brasil. São 25 hectares de área e 40 edificações na Serra Gaúcha. Um mergulho na tradição que se transforma em uma experiência inesquecível.

Álbum de figurinhas Disney

A Livraria Leitura lança uma ação inédita e exclusiva para o Dia das Crianças: o primeiro álbum de figurinhas Disney personalizado do Brasil. O álbum traz 60 figurinhas, sendo 20% delas especiais e metalizadas. Cada envelope inclui quatro cromos colecionáveis, com imagens de franquias amadas como Stitch, Frozen, Toy Story, Os Incríveis, Moana, Carros, Disney Princesa e Mickey & Amigos.

Inscrições no Programa Raízes

A Pucrs está com inscrições abertas até 30 deste mês no Programa Raízes, que concede bolsas integrais de graduação para cursos presenciais da Universidade, com ingresso no primeiro semestre de 2026. As oportunidades são destinadas a candidatos pretos, pardos e indígenas, brasileiros, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes em Porto Alegre ou na Região Metropolitana.

Láurea de Engenheiro do Ano de 2025

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul escolheu os nomes dos profissionais que, receberão a Láurea de Engenheiro do Ano de 2025. Pela Área Pública, o eleito é o engenheiro civil Rogério Baú, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; pela Área Privada, será distinguido o engenheiro civil Gustavo Navarro, diretor de Engenharia da Cyrela Goldsztein Empreendimentos Ltda. e a Homenagem Especial será atribuída ao Conselheiro da Sergs Luiz Inácio Sebenelo. A entrega ocorrerá em 11 de dezembro de 2025.