Reincidência na inadimplência

Dados do Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas, promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelaram, em agosto deste ano, que a grande maioria dos consumidores negativados já havia figurado nas listas de inadimplentes nos últimos 12 meses. Do total de negativações, 83,95% são de devedores reincidentes. Segundo o consultor financeiro Renan Diego, o cenário desafiador para os consumidores se deve à dificuldade em manter um planejamento financeiro consistente. Ou seja, conciliar as despesas fixas, como aluguel, contas de água e luz, com os gastos extras.

Um show para as crianças

O Prataviera Shopping de Caxias do Sul promove um espetáculo de mágica gratuito com o ilusionista Marcelo Soccol para comemorar o Dia das Crianças, neste ano. O show com números que unem humor e emoção acontece no dia 11 deste mês, às 14h, no terceiro andar do centro comercial. A apresentação é aberta para todos os públicos. O mágico adianta que o público pode esperar muita interação, diversão e momentos inesquecíveis. Será um show para toda a família, com números de mágica que surpreendem crianças e adultos, misturando humor, emoção e encantamento.

Os brasileiros em Portugal

Morar em Portugal continua sendo o sonho de muitos brasileiros e os dados confirmam a tendência. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais de 300 mil brasileiros vivem legalmente no país, número que só cresce ano após ano. Mas, diferentemente do que muitos imaginam, mudar de país exige mais do que comprar uma passagem aérea. A legalização é o caminho para garantir estabilidade, acesso a serviços públicos e oportunidades de trabalho ou estudo.

Franquia Cute Esmalteria

Com seis anos de atuação no bairro Mont’Serrat, a Cute Esmalteria, criada pela empresária Suzana Netuno, acaba de inaugurar sua primeira franquia, na Zona Norte de Porto Alegre. Comandada por Lisiane Schaeffer e com investimento de R$ 250 mil, a Cute Esmalteria Zona Norte marca o início do processo de expansão da marca, que prevê novas unidades no RS, Rio de Janeiro e São Paulo.

Fermenta o Pão e Cozinha

O Fermenta Pão e Cozinha é a nova operação do MuleBule no Quarto Distrito. Localizado no DC Navegantes, o espaço oferece cafés especiais, pães e croissants artesanais. O projeto da Trino Arquitetura, assinado pela arquiteta Lisiara Simon, valoriza a estética, a funcionalidade e a consciência ambiental. Ao todo, 18.750 unidades de resíduos de tubos de creme dental recicladas foram transformadas em mesas e elementos decorativos.

Vagas na Expo Ciee 2025

A poucos dias para a Expo Ciee 2025, o maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferecerá mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem durante os três dias da feira. Este ano, o evento acontece nos dias 9, 10 e 11 deste mês no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte em São Paulo/SP.

Final da Oktoberfest de Gramado

A primeira edição da Oktoberfest Gramado caminha para seu encerramento com uma programação intensa e diversificada neste último fim de semana, de 2 a 5 de outubro. Consolidando-se como um sucesso na Serra Gaúcha, o evento, que tem uma expectativa de público superior a 100 mil pessoas e impacto econômico projetado em mais de R$ 100 milhões, reserva grandes atrações para os dias finais, incluindo o tradicional Baile Oficial, o aguardado show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa e a emocionante final do Concurso Nacional de Cucas.