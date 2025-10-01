Cafés para a nova estação

O Press Café, que está abrindo novas franquias na Avenida Carlos Gomes, conectando Zona Sul e Zona Norte de Porto Alegre; na Cidade Baixa, reduto boêmio da capital; e em Itapema, Santa Catarina, com um café literalmente sobre o mar, instalado em um píer à beira da praia, acaba de lançar o menu primavera|verão com nove novidades, oito delas geladas e refrescantes. Entre as criações estão o Sour Peach Coffee (pêssego, gengibre, limão, hortelã e espresso), o ¡Coffito! (versão cafeeira do mojito), o Batidíssimo (versão Press do famoso Dalgona Coffee sobre água de coco), o Shake de Morango e o Matcha Cítrico.

O filtrado aos puristas

Para os puristas, há o filtrado Catucaí 785, de notas delicadas e frutadas. O cardápio traduz o clima da estação: dias longos, encontros descomplicados e copos que suam na mesa. Na Capital, são quatro unidades da cafeteria do Grupo Press: nos shoppings Moinhos, Iguatemi e Barra, além do Hospital Nora Teixeira. Em Passo Fundo, a unidade fica no Passo Fundo Shopping.

A Cervejaria Edelbrau

A Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis (RS), foi reconhecida como um dos grandes destaques da 4ª Copa Superbos de Cervejas Gaúchas e conquistou cinco medalhas na competição. Com mais de uma década de história, a Edelbrau vem consolidando sua trajetória no mercado ao unir tradição e inovação em seu portfólio de cervejas especiais.

A expansão do comércio

O comércio do Rio Grande do Sul apresentou crescimento acumulado de 3,5% até julho, à frente dos índices nacionais (1,7%). Conforme dados do IBGE, o RS teve um pequeno acréscimo no varejo ampliado (0,6%). Em comparação ao âmbito nacional, o comércio varejista ampliado cresceu 1,3% e, no acumulado do ano, um crescimento de 3,2%.

O vinho no Vila Flores

Nos dias 1º e 2 de novembro, o Vila Flores recebe a 6ª edição do Vinho no Vila Flores, um dos encontros mais aguardados da cena enogastronômica de Porto Alegre. Mais de 20 vinícolas do RS apresentam rótulos autorais, produzidos em pequena escala e identidade única. É a chance de degustar vinhos e espumantes diretamente das mãos de quem planta, colhe e vinifica, celebrando vínculos com a terra, a tradição e o encontro. Ingressos pelo Sympla.

Vinícola Foppa & Ambrosi

A busca por experiências mais imersivas e significativas com o vinho está em alta no mercado global, e a Vinícola Foppa & Ambrosi de Garibaldi apresenta na ProWein São Paulo 2025 uma proposta que vai ao encontro dessa tendência. A linha Segredo do Enólogo, conhecida por provocar curiosidade e transformar cada garrafa em descoberta, chega ao evento com novidades: dois novos rótulos e uma camada inédita de interação com o público.

A antecipação da 34ª Mercopar

Antecipando a realização da 34ª Mercopar, que ocorre de 14 a 17 de outubro no Centro de Eventos da Festa da Uva, a próxima reunião-almoço da CIC Caxias, na segunda-feira, terá como foco a integração entre inovação tecnológica e sustentabilidade na indústria nacional. Os palestrantes serão Marcus Coester, CEO da Aerom e diretor do Grupo Coester, e Jayme Peixoto, diretor industrial da Taurus Armas, ambos com forte atuação nos temas de inovação, gestão e desenvolvimento industrial.