Às vésperas do Dia do Pastel, celebrado em 4 de outubro, o restaurante Seu Pastenor — Rodízio de Petiscos e Pastéis, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, comemora o impacto positivo do negócio em menos de seis meses de funcionamento. Desde a abertura, em abril, o espaço contabilizou um consumo superior a 500 mil pastéis. O desempenho confirma o pastel como produto de alto giro e relevância econômica no setor de alimentação fora do lar, além de reforçar o apelo do modelo de rodízio com preço fixo em tempos de busca por previsibilidade no gasto das famílias.

Empreendedoras Braskem

Uma das principais frentes de atuação da petroquímica no que diz respeito à promoção da qualificação das comunidades locais do RS, o programa Empreendedoras Braskem terá a parceria do Sebrae RS este ano. De forma complementar aos módulos teóricos do curso, a organização irá oferecer uma série de oficinas, palestras e até rodadas de prospecção de negócios e acesso a crédito, além de mentorias, consultorias e diagnóstico do perfil empresarial de cada participante.

Fragrância para crianças

O Boticário lança novas linhas de Next e Sophie em parceria com a Marvel, inspiradas nas personagens Miles Morales e Gwen Stacy (Aranha-Fantasma) para celebrar o Dia das Crianças. A edição limitada, direcionada para crianças de sete a 12 anos, traz produtos com acordes olfativos exclusivos em suas fragrâncias, que combinam ingredientes associados a sensações de energia e atenção pelo olfato.

Empregos na construção

Pelo oitavo mês consecutivo, a Construção Civil registrou resultados positivos na geração de empregos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que em agosto o setor criou 17.328 novos empregos com carteira assinada - sendo 7.001 na construção de edifícios, 5.072 nas obras de infraestrutura e 5.255 em serviços especializados para a Construção.

Boliche de alta tecnologia

Porto Alegre acaba de ganhar um novo hub gastronômico e de diversão no Bourbon Shopping Country: o LOOF, projeto da Cinesystem com investimento de R$ 15 milhões. O espaço reúne cinema, bar, restaurante, arcades e 8 pistas de boliche de última geração da gaúcha Imply, presente em mais de 125 países. As pistas têm LEDs interativos, design moderno e recursos que tornam o jogo mais acessível e imersivo.

Câmaras em escolas infantis

A importância da instalação de câmeras de vigilância nas escolas de educação infantil da rede municipal de ensino foi tema da Tribuna do Povo desta segunda (29). A pauta foi apresentada pela educadora gramadense Gislaine Martini, que defendeu a medida como forma de garantir mais segurança e acolhimento para crianças e profissionais da educação: “Sua adoção pode contribuir para um ambiente escolar mais tranquilo, prevenindo riscos e fortalecendo o bem-estar coletivo”.

Maior escola de Educação Infantil

A educação é o alicerce de um futuro próspero. Com esse compromisso, a Prefeitura de Gramado inaugurou, no sábado passado, a EMEI Raio de Sol, sua maior escola de Educação Infantil, investimento de R$ 10 milhões provenientes de recursos próprios do município. Localizada na Vila do Sol, a nova instituição oferece uma estrutura de ponta para atender 200 crianças em ambiente seguro e estimulante. O prédio de 1.100 m² em três pavimentos tem 11 salas de aula, fraldários, cozinha, banheiros adaptados, biblioteca, área de serviço, depósitos e estacionamento.