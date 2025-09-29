A Hora do Mate na Orla

Porto Alegre recebe no dia 11 deste mês, na Orla do Guaíba, o evento gratuito A Hora do Mate, celebração que valoriza uma das tradições mais fortes da cultura gaúcha. Mais do que bebida, o chimarrão é gesto ancestral, nascido com os povos indígenas e transformado em símbolo de hospitalidade, partilha e identidade. A programação inclui shows, brincadeiras, espaços gastronômicos e a Alameda do Mate, com vivências e aprendizados sobre a erva. O ponto alto será a grande roda de chimarrão — presencial e virtual — conectando Porto Alegre a rodas espalhadas pelo mundo. O público é convidado a chegar com sua cadeira, sua canga e seu mate para somar-se à grande roda.

A Cozinha Internacional

O Press Bar Restaurante, na rua Hilário Ribeiro 281, Moinhos de Vento, amplia seu caráter plural nesta primavera/verão com um cardápio de inspiração internacional. As sugestões traduzem influências da França, Itália, Portugal e até da Ásia. Nas entradas, o refinado carpaccio de polvo. Entre os pratos principais, a França se revela no confit de pato com musseline de cenoura. O Mediterrâneo aparece no polvo grelhado com batatas ao curry. E a tradição lusa ganha espaço com o bacalhau à Gomes de Sá.

Casa Perini na ProWine

Pela terceira vez, a Casa Perini participa da ProWine, principal feira de vinhos e destilados das Américas, que ocorre entre hoje e quinta-feira, em São Paulo. Os destaques da vinícola incluem lançamentos, entre vinhos e espumantes, reforçando inovação, legado familiar e identidade local. Também estão previstas 3 ações - uma por dia - de relacionamento com o público no estande.

Embalagens flexíveis

A indústria brasileira de embalagens plásticas flexíveis vem registrando expansão puxada pela diversificação do consumo e pela valorização de soluções mais práticas e seguras para alimentos, higiene e cuidados com animais. O movimento tem estimulado investimentos em inovação e modernização do parque fabril em diferentes regiões do País.

A utilização da Trensurb

Historicamente, o período de realização da Expointer é de intenso fluxo no metrô operado pela Trensurb ao Parque de Exposições. Durante os nove dias da 48ª edição, de 30 de agosto a 7 de setembro, foram 775.361 passageiros, acréscimo de 313.596 (ou 67,9%) sobre o número de usuários transportados na Expointer 2024 (461.765). Lembrando que na edição de 2024 - devido aos impactos da enchente - os trens funcionavam só entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, completadas por ônibus gratuitos oferecidos pela Trensurb.

Fecomércio-RS Debate

Nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, a próxima edição do Fecomércio-RS Debate reunirá o especialista Fernando Schüler, o advogado Wagner Lenhart e o atual secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, para um painel-almoço que abordará o tema “O que aprendemos? Modelos de PPPs e Inovação na Educação”. As inscrições para participar do evento com os especialistas podem ser feitas no site www.fecomercio-rs.org.br/debate.

Gaúcha Wine Locals em expansão

Maior plataforma de experiências e enoturismo do Brasil, a gaúcha Wine Locals segue em expansão. A empresa fechou 2024 com mais de R$ 20 milhões em vendas e acumula mais de 60% de crescimento em 2025. No dia 4 de outubro, em parceria com a JHSF, a plataforma realizará no Boa Vista Village, em São Paulo, o inédito Wine Locals Festival, reunindo 20 produtores da América do Sul e Europa e mais de 200 rótulos em degustações e masterclasses para os apreciadores da bebida.