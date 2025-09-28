Na maior rampa de skate

A Gerdau se uniu à Red Bull para fornecer o aço 100% reciclável utilizado na montagem da estrutura da base da maior rampa de skate do mundo, instalada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre (RS). A rampa, com 88,91 metros de altura, fez parte do evento Red Bull Building Drop, no qual o skatista Sandro Dias desceu a estrutura e estabeleceu dois recordes mundiais: o drop mais alto de um quarter pipe temporário (70m) e a velocidade mais rápida em um skate em um quarter pipe temporário.

A versatilidade do alfajor

A Doces Boa Vista de Ivoti (RS) lança seu novo produto aproveitando a proximidade do Dia das Crianças. Sandro Konzen, fundador da empresa, informa que o novo alfajor sabor Mousse Morango & Chocolate atende a uma demanda crescente do mercado pela sua versatilidade. A marca já vem trabalhando com diferentes versões de alfajores premium, ganhando destaque nas vendas em supermercados, padarias e outros.

Kurotel é o melhor retiro

O Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado (RS), acaba de ser eleito o Melhor Retiro de Bem-Estar do Brasil no World Spa Awards 2025, uma das premiações mais respeitadas do setor. Fundado em 1982 pelo casal Dr. Luís Carlos e Neusa Silveira, esta é a nona conquista do spa médico na categoria, reafirmando sua posição como referência nacional e internacional em saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Vez das fontes renováveis

Levantamento, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), mostra que as fontes renováveis estão ganhando cada vez mais espaço na indústria. Só a eletricidade representou 22% do total, sendo que 88,2% dessa energia veio de fontes limpas. O bagaço da cana foi a segunda principal fonte usada, com 21,3%. Também aparecem o licor preto (9%), a lenha (8,8%), o carvão mineral (11,9%), o gás natural (9,4%), o carvão vegetal (4%), o óleo combustível (1,3%) e outras fontes (12,3%).

Plaenge líder na região Sul

A Plaenge foi destaque no anuário Valor 1000 pelo 12º ano seguido, mantendo-se como construtora líder no Sul e entre as maiores empresas do país. Em sua 25ª edição, o levantamento promovido por Valor, Serasa e FGV analisa o desempenho financeiro de companhias de 28 setores da economia. Em 2025, a Plaenge subiu 77 posições no ranking que avaliou 2024, quando somou 34 lançamentos e R$ 4,5 bi em VGV.

O esporte e a saúde mental

O esporte é um aliado poderoso da saúde mental. Ao estimular a produção de neurotransmissores como endorfina e serotonina, promove bem-estar, melhora o humor e fortalece a autoestima. A prática esportiva também ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhora a qualidade do sono, aumenta a concentração e o foco — benefícios essenciais para uma vida equilibrada. Além disso, a atividade física regular é reconhecida como ferramenta de prevenção e apoio ao tratamento de transtornos psicológicos.

Restauração do acervo do museu

Autoridades e representantes de instituições parceiras se reuniram na noite de quinta-feira, dia 25 de setembro, no ateliê do restaurador Társis Gradaschi para o lançamento oficial do projeto “Restauração do acervo museológico atingido pelas enchentes em São Leopoldo”. Liderado pela produtora cultural Luísa Maciel, estima-se que 143 peças da instituição serão restauradas, entre elas, o piano alemão Schiedmayer, com 120 anos. Todo o processo será documentado e resultará na produção de documentário a ser lançado no final do projeto.