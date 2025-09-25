Renda gerada pelos pequenos

Os microempreendedores individuais (MEI) e os donos de micro e pequenas empresas tiveram, juntos, em 2024, uma renda anual estimada em R$ 717 bilhões. A estimativa foi feita pelo Sebrae a partir do cálculo da renda familiar média dos empreendedores brasileiros no ano passado. Enquanto os MEI geraram em um ano R$ 224 bilhões em renda, as micro e pequenas empresas responderam por R$ 492 bilhões. Os dados constam da segunda edição do Atlas dos Pequenos Negócios, que o Sebrae lançou nessa quarta-feira (24). O presidente do Sebrae, Décio Lima, diz que os dados compilados no Atlas comprovam a importância dos pequenos negócios não apenas para a economia do país, mas para a manutenção dos milhões de empreendedores e suas famílias.

País de pequena economia

Somos um país de pequena economia que está dando um resultado fantástico, acrescenta o presidente Décio Lima. “Os empreendedores são viradores profissionais. E, na linha de frente, estão os microempreendedores individuais (MEI) — aqueles que nunca desistem, que acordam de manhã e sabem correr atrás do próprio sustento”, destaca ele.

Fórum Produttare 30 anos

A Produttare realizará no dia 2 de outubro o “Fórum Produttare 30 Anos”, evento que celebra o marco de três décadas de atuação da empresa com foco na transformação da indústria através do conhecimento. O evento, que já tem mais de mil inscritos, será no Teatro do Sesi, na Fiergs e terá a presença de líderes empresariais da região e do Brasil. Para se inscrever, basta entrar no site ou em suas redes sociais.

Selo Reclame Aqui à BYD

A BYD acaba de conquistar o selo RA1000 conferido pela plataforma Reclame Aqui, considerado o nível mais alto de reconhecimento concedido para empresas que demonstram excelência no atendimento, atendendo a critérios rigorosos como alta taxa de resolução de problemas, resposta rápida às reclamações e alta satisfação dos consumidores. Ele funciona como indicador de qualidade e comprova a dedicação e o esforço contínuos da área de Atendimento ao Cliente da BYD, termômetro positivo para a marca em seu avanço no País.

O Programa Vida Urgente

O diretor de cena Guido Antonini da Mythago assina a direção do filme do Programa Vida Urgente, importante iniciativa da Fundação Thiago Gonzaga que visa conscientizar sobre a segurança no trânsito. O objetivo da produção é esclarecer o público de que muitos sinistros fatais ocorrem a uma velocidade aparentemente segura: 60 km/h. Mas um pedestre atropelado nessa velocidade tem só 2% de chance de sobreviver e o mesmo vale para ciclistas e motociclistas.

Uma nova identidade visual

O Círculo Saúde, com sede em Caxias, apresentou sua nova identidade visual em setembro, após um ano e meio de pesquisas. A modernização preserva a essência de cuidado e proximidade, mas atualiza cores, tipografia e logotipo para refletir inovação, tecnologia e conexão. A mudança reforça a solidez da instituição e seu compromisso em oferecer saúde com excelência e confiança.

Gramado estreia Oktoberfest

A primeira Oktoberfest Gramado gera grande expectativa na Serra Gaúcha. Com uma expectativa de público superior a 100 mil pessoas e um impacto econômico projetado em mais de R$ 100 milhões, o evento reforça seu alcance nacional e internacional com ingressos já comercializados para todos os estados brasileiros, além de países como Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. A grande abertura aconteceu nesta quarta-feira, no Expogramado, com uma noite dedicada a atrações populares e acesso gratuito.