O Boticário apresenta a campanha “A Beleza de ser gaúcho”, um convite para valorizar a cultura e as tradições a partir do olhar do próprio gaúcho. A identidade visual das ações conta com uma ilustração exclusiva do artista Kelvin Koubik. Entre as ativações, lounges especiais em shoppings, em diferentes pontos do Estado, vão receber o público com espaço para descanso e carregamento de celular, e um totem interativo com a pergunta: “O que é a beleza de ser gaúcho?”. As respostas poderão ser registradas junto a fotos personalizadas, com um brinde especial. As frases coletadas ganharão vida em uma intervenção artística no espaço da marca no Cais Embarcadero.

Missão empresarial Amcham

A Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) levará uma comitiva de empresários gaúchos para uma imersão estratégica em São Paulo, de 7 a 9 de outubro, passando por alguns dos principais hubs de inovação e transformação digital do Brasil. O Amcham On Tour integra o projeto RS Avança e inclui visitas às sedes de empresas como a XP Investimentos, LinkedIn e 99. Inscrições ainda podem ser feitas pelo site amcham.com.br/event.

Investimento em Itapema

A Versalii, Incorporadora e Urbanizadora de Porto Alegre, está expandindo sua atuação para além do Rio Mampituba e apostou em Itapema (SC) para lançar seu primeiro empreendimento fora do Estado. Com 90 apartamentos de 40m² e 60m², o residencial Rue DʼUniversitéé tem um Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 50 milhões. A entrega do empreendimento ocorre em 2030.

O aniversário de um ano

A healthtech Nexdom está completando um ano no mercado. Fundada em 2024, a partir da integração de cinco líderes em softwares de gestão para operadoras ligadas à Unimed, a empresa tem o objetivo de integrar em um só sistema ERP todas as cooperativas da Unimed no Brasil. Esta unificação conduzida pela Nexdom substituirá décadas de atuação fragmentada por um backbone digital compartilhado, desenhado sob medida para o modelo cooperativista.



O turismo religioso cresce

O turismo religioso é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, movimentando cerca de R$ 15 bilhões por ano e atraindo 17,7 milhões de viajantes motivados pela fé. É nesse cenário de expansão que a empresa gaúcha Unitur comemora seus 30 anos de atuação, consolidada como referência nacional em peregrinações religiosas. O evento para convidados acontece no dia 11 de outubro, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana.



Fundação Tênis Rio Grande

Neste mês, a Fundação Tênis realizou a aula inaugural de seu novo núcleo em Rio Grande, marcando o começo de um projeto que vai beneficiar 100 crianças e adolescentes do município com aulas gratuitas de tênis. Os encontros acontecem duas vezes por semana, no Ginásio do Centro de Iniciação Esportiva (CIE), localizado no Parque Marinha. O novo núcleo conta com a parceria da EMEF Porto Seguro e patrocínio do Nubank, CMPC, Stella e Chafariz.



O tema é a trajetória empresarial

O Instituto de Estudos Jurídicos e Empresariais (IEJE) realiza no dia 26, a partir das 10h, via Zoom, o Encontro de Estudos com o tema “Da Trajetória ao Legado”. O palestrante é o empresário Neco Argenta, presidente da Argenta e vice-presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. A mediação será feita por Alexandre Barufaldi, doutor em Direito (Ufrgs) e pós-doutor pela Universidade de Salamanca (Espanha). O IEJE é uma associação sem fins lucrativos, fundada há 21 anos, que já realizou mais de 250 eventos para advogados, contadores e empresários do País.