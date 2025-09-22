O Banrisul, em parceria com o Mastercard, lança a promoção Carteira Premiada Banrisul com o objetivo de incentivar o uso das carteiras digitais da Apple e do Google. A iniciativa visa reforçar a integração dos clientes com o universo digital, oferecendo uma série de prêmios exclusivos. Durante a promoção, os participantes que utilizarem os cartões Banrisul Mastercard por meio das carteiras Apple Pay ou Google Pay concorrerão a 10 sorteios de R$ 15 mil em barras de ouro e a mais de 500 prêmios instantâneos. Para participar, os clientes devem se cadastrar no site oficial da promoção https://carteirapremiada.banrisul.com.br.

Como funciona na prática

Cada transação a partir de R$ 50 realizada por meio do Apple Pay ou Google Pay garante ao cliente um número da sorte para os sorteios, além de uma chance de girar a roleta para concorrer aos prêmios instantâneos: mais de 500 vouchers de até R$ 700,00, com a possibilidade de escolher entre cinco lojas.

É a maior alta no aluguel

O Centro de Capão da Canoa (RS) é o bairro do País com a maior alta no aluguel em 2025, expansão de 262% nos preços de locação, segundo levantamento da Loft. O estudo, que analisou 1,2 milhão de anúncios ativos entre janeiro e agosto em plataformas digitais, mostra que os bairros fora das capitais concentram as maiores altas no Brasil. No RS, além de Capão da Canoa, o bairro Tristeza, em Porto Alegre, também se destacou, registrando alta de 112%.

Os vapes em discussão

Os impactos do uso crescente dos vapes - os cigarros eletrônicos – estarão em debate no encontro Vapes - Regulação, Redução de Danos e Medidas de Mitigação na Escola de Humanidades da Pucrs, no dia 30 deste mês, das 9h às 12h, sala 305 do prédio 8, em Porto Alegre. A programação será apresentada em duas mesas-redondas com profissionais de diferentes áreas. À frente da organização estão os professores Draiton de Souza e Luis Rosenfield. A entrada é gratuita.

O Dia Mundial sem carro

O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, é mais do que uma data simbólica na qual as pessoas são convidadas a deixar o carro ou a moto em casa e usar o transporte coletivo. Para a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), trata-se de um chamado à ação para transformar a mobilidade urbana brasileira e recolocar o transporte coletivo no centro das políticas de mobilidade sustentável.

Campanha da Santa Clara

Os Supermercados Santa Clara iniciaram no dia 1º deste mês a campanha “Colecione e Ganhe Super Descontos”, oferecendo vantagens especiais para os clientes que usarem o Cartão Santa Clara. A promoção segue até 30 de novembro e possibilita a troca de selos por descontos em vários produtos, que vão de itens de cama, mesa e banho a eletroportáteis como mixer e air fryer. A cada R$ 50 em compras realizadas em qualquer uma das 15 unidades de supermercado e na farmácia, o cliente recebe um selo de desconto.

Os 60 anos da Petry Sabores

De Presidente Lucena para o Brasil, a Petry Sabores completa 60 anos em 2025. Para comemorar, a empresa está reforçando a diversidade de seu portfólio, que soma mais de 300 itens, entre doces, geleias, conservas e soluções food service. Distribuídos sob as marcas Petry, Da Serra e Lippert, em mais de 5 mil pontos de venda no País. Para marcar este momento, a empresa está lançando uma geleia de bergamota, fruta emblemática no Sul. E ainda uma geleia de framboesa zero açúcar. Além de um pepino em conserva premium e molho agridoce de pimenta, ambos com a marca do clube colorado.