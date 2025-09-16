Nova campanha do Banrisul

O Banrisul apresenta seu aplicativo reformulado, com navegação mais intuitiva, visual moderno e novas funcionalidades que simplificam a vida dos clientes. E, para dar voz a esse reposicionamento digital, o banco apostou mais uma vez no talento criativo da Agência Escala, que assina a campanha estrelada por Luísa Sonza. A artista, que já havia protagonizado a comunicação da Conta Digital Banrisul, retorna agora como embaixadora do novo app — conectando modernidade e tradição, marcas tanto de sua trajetória quanto da própria instituição. “Mais do que lançar um app, traduzimos um novo momento cultural do Banrisul”, comenta o diretor executivo de criação da Escala, Roberto Lopes.



Crise Não Marca Hora

A jornalista e empresária Martha Becker vai lançar, no dia 24 deste mês, às 19h, com sessão de autógrafos no Porto Alegre Country Club o livro Crise não Marca Hora: como construir e gerenciar imagem e reputação. Será um momento especial para compartilhar conhecimento, fortalecer conexões e celebrar a reputação como o maior patrimônio de empresas e pessoas.



Inspiração japonesa Kyoto

A Babilon Empreendimentos – que há 13 anos atua no mercado imobiliário de Passo Fundo e região – inovou na Construimóveis 2025 com o primeiro estande imersivo e sensorial da feira. Madeira, vegetação, pedras, aroma exclusivo e até um totem interativo revelaram a essência do Kyoto, o novo empreendimento inspirado na cidade japonesa do mesmo nome. A proposta? Arquitetura voltada ao bem-estar. Esse novo projeto será lançado nos próximos meses.

Os desafios do Board

A gestão de riscos e a formação de líderes são os principais desafios dos conselhos das empresas brasileiras para 57,9% dos 133 conselheiros ouvidos pela pesquisa Board Trends Brazil, do Evermonte Institute. Aparecem também, entre os maiores desafios, transformação digital (57,1%), pressões externas (47,4%), expectativa dos acionistas (42,1%) e cibersegurança (32,3%).

Um sonho da Capoani

Oficialmente, a Vinhedos Capoani nasceu em 2011. Mas, em sonho, ela existia muito antes. Estava viva, na imaginação de um menino que, desde criança, acompanhava o pai viticultor, no interior de Monte Belo do Sul, na Linha 80 da Leopoldina. Um menino que cresceu, empreendeu no setor moveleiro e, após uma perda familiar decisiva, reencontrou-se com a paixão pela terra, vinhedo e vinhos. Hoje, a Vinhedos Capoani é uma das principais boutiques de vinhos do Vale dos Vinhedos, com elaboração anual de 130 mil garrafas

O reconhecimento nacional

O presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Comercial, concedida pela CNC. É uma das mais importantes distinções do setor, criada para reconhecer publicamente personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo no país. A homenagem reflete o trabalho de liderança e apoio constante às ações do Sistema Comércio, que engloba, além da CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.

Projeto-piloto da Reforma Tributária

A Qive, ecossistema completo para gestão fiscal e financeira, está entre as 109 empresas aprovadas pela Receita Federal para integrar o projeto-piloto da Reforma Tributária sobre o Consumo, que vai testar, na prática, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A lista oficial, publicada no Diário Oficial da União, conta com grandes empresas como iFood, Companhia Nacional Siderúrgica, Deloitte, Itaú, Samsung e outras e marca uma etapa decisiva para a transição tributária no país.