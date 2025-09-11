Crise climática em cidades

A Petrobras lançou nesta quarta-feira, em Brasília, a seleção pública “Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação e Resiliência Climática nas Cidades”, iniciativa inédita da companhia voltada para o enfrentamento da crise climática em áreas urbanas. O edital prevê investimento de R$ 21 milhões em projetos socioambientais nos estados de SP e RS, abrangendo prioritariamente as cidades de Canoas, Esteio, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no RS. E os municípios paulistas de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga e Guarujá, em SP, com foco nas bacias hidrográficas das quais fazem parte.

Gramado a força do turismo

Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus (Pesquisa e Inteligência de Dados), confirma mais uma vez a força de Gramado no cenário turístico brasileiro. O levantamento, que ouviu 2.503 cidadãos em todas as 27 Unidades da Federação, aponta a cidade da Serra Gaúcha entre os cinco destinos de maior interesse dos brasileiros em 2025. As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 15 de agosto deste ano e refletem o desejo de viagem do público nacional.

É prevenir para não parar

A próxima reunião almoço da CIC Caxias, marcada para a próxima segunda-feira, terá um tema especial. O evento celebrará os 30 anos do Hospital do Círculo com palestra sobre saúde cardíaca com o médico Marcelo Sabedotti. Focado no tema “Prevenir para não parar, como evitar o infarto antes que seja tarde”, Sabedotti, que é cardiologista intervencionista, vai apresentar um panorama atualizado sobre os infartos e destacar como a prevenção pode salvar vidas.

A moção de reconhecimento

A emoção tomou conta do plenário da Câmara Municipal de Gramado na noite desta quarta-feira durante a 9ª Sessão Solene da Casa. Na ocasião, foi entregue uma Moção de Reconhecimento, de autoria do vereador Roberto Cavallin, ao grupo “Todos Pelo RS”, em homenagem ao relevante e grandioso trabalho de solidariedade realizado durante as severas catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado.

Matinê no Café da Catedral

O Café da Catedral recebe neste sábado, das 9h às 13h, uma edição especial do Torra Sessions. No jardim da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, o público poderá aproveitar um brunch ao som de sets de vinil. O cardápio inclui pães artesanais, croissants, queijos, charcutaria, frutas, doces e estações de ovos e açaí. Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

Futuro da inovação no Brasil

A transformação digital deixou de ser tendência para se consolidar como realidade da nova economia. Em um cenário marcado pelo alto volume de informações e pelo rápido avanço de soluções tecnológicas, tornam-se evidentes os impactos dessa evolução, principalmente no que diz respeito à aceleração de modelos de negócios inovadores e à necessidade de redefinir a relação entre tecnologia, comportamento e gestão.

Os riscos invisíveis dos “gatos”

Os chamados “gatos” de energia, ligações clandestinas feitas de forma irregular na rede elétrica, seguem sendo um dos principais desafios para a distribuição de energia em diversas cidades do Brasil. Além dos riscos de incêndios, choques elétricos e acidentes fatais, essa prática ilegal compromete diretamente a iluminação pública, gerando apagões, sobrecargas e aumentando a sensação de insegurança nos bairros. Mais: prática ilegal compromete a rede elétrica, gera apagões, aumenta custos para os municípios e ameaça a segurança da população.