Sudbrack e o Cachorro-Quente

Foi empurrando a carroça da avó Iracema pelas ruas de Brasília que a chef Roberta Sudbrack aprendeu o valor do ofício. A avó preparava os molhos, os acompanhamentos e a salsicha; ela vendia. Ali, ainda jovem, descobriu que comida é mais que receita: é afeto, é sustento, é caminho. Anos depois, essa memória retorna ao prato. E, para marcar o Dia do Cachorro-Quente, celebrado hoje, Sudbrack resgata suas origens no Ocre, seu único restaurante fora do Rio de Janeiro, instalado no Wood Hotel, em Gramado. No bar de charcutaria da casa, o lanche ganha duas versões: o Wood Dog e o Perro Quente. Mais informações no site (hotelwood.com.br/restaurantes).

Com reconhecimento facial

Com mais de 800 mil passageiros por ano, o turismo de cruzeiros marítimos no Brasil ganhará uma ferramenta de reconhecimento facial para facilitar e dar maior segurança ao embarque dos turistas. O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou, na semana passada, em evento da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), uma plataforma digital baseada em biometria e check-in antecipado, disponível a partir de outubro.

Itaú Unibanco leiloa imóveis

A Frazão Leilões, referência nacional no setor, realiza em parceria com o Itaú Unibanco um leilão de 84 imóveis comerciais e residenciais localizados em 17 estados brasileiros. Os lances já estão abertos e contemplam diferentes perfis de investimento, com valores que variam de R$ 29,5 mil a R$ 2,7 milhões.

Os lotes estão distribuídos nos estados do Amazonas (1), Bahia (3), Ceará (1), Espírito Santo (1), Goiás (5), Maranhão (1), Minas Gerais (4), Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (1), Pará (1), Pernambuco (4), Piauí (2), Paraná (1), Rio de Janeiro (30), Rio Grande do Sul (2), Sergipe (2) e São Paulo (23).

Reforçada a segurança do Pix

Em um movimento para fortalecer ainda mais a segurança dos usuários, o Banco Central anunciou mudanças significativas no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, que entrarão em vigor a partir de outubro de 2025. É para agilizar e tornar mais eficaz a recuperação de valores em casos de fraudes e golpes, um tema que ganhou destaque após recentes incidentes de segurança que, embora não tenham comprometido a integridade do sistema Pix, geraram dúvidas entre os consumidores.

A compensação de cheques

No primeiro semestre de 2025 foram compensados 50 milhões de cheques no País, que movimentaram R$ 211 bilhões em valor financeiro, segundo levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O número de transações é 21,9% menor que o registrado em igual período do ano passado, quando foram compensados 64 milhões de cheques, que movimentaram R$ 236 bilhões. Apesar do recuo no semestre, o valor médio dos cheques aumentou 14,20% no período, revelando que o brasileiro ainda tem preferência por este meio de pagamento nas transações de maior valor.

Inteligência Artificial em debate

Nesta terça-feira (9), às 11h, o Instituto Caldeira, hub de inovação que conecta startups, grandes empresas e jovens talentos para impulsionar a nova economia a partir de Porto Alegre, promove mais uma edição do Caldeira Talks. Os sócios do Andrade Maia Advogados, Fábio Cardoso Machado, Nathália Scalco e Tamires Cerveira Freitas, palestram sobre o tema “Governança da IA: Inovando com ética, segurança e responsabilidade”, onde vão debater os desafios da inteligência artificial sob a ótica jurídica e corporativa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Instituto Caldeira.