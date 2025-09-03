Otimismo no mercado

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento de otimismo. Apesar da alta histórica da taxa de juros, o que poderia frear novos financiamentos, as vendas e lançamentos de imóveis cresceram 15% no primeiro semestre de 2025. Os motivos para esse desempenho são muitos, passando por programas sociais, aumento da renda das famílias e mudança no padrão de consumo das pessoas. O setor de consórcio, por exemplo, tem sido um dos mais beneficiados, com o aumento de 41% na venda de cotas de imóveis só no primeiro quadrimestre deste ano.

A beleza de ser gaúcho

Em homenagem ao Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro, o Boticário preparou uma ação especial para seus clientes no Rio Grande do Sul. Durante todo o mês, a marca oferece descontos de até 50% em fragrâncias selecionadas. A promoção é válida em todas as lojas físicas do Boticário no Estado. A ação faz parte de uma série de iniciativas que a marca preparou para a celebração, com a campanha “A beleza de ser gaúcho”.

A Bistek em Tramandaí

A Rede Bistek Supermercados inaugura nesta quinta-feira a primeira loja da rede catarinense em Tramandaí (Avenida da Igreja, nº 740). Será a sexta unidade no Rio Grande do Sul e a 28ª da rede. Com projeto do arquiteto Manoel Dória, o espaço, estrategicamente localizado na avenida central da cidade, tem área total de 12 mil metros quadrados, restaurantes, lojas, quiosques e amplo estacionamento. O total investido chega a R$ 60 milhões.

Na região carbonífera

O Festival de Artes Cênicas de São Jerônimo ocorre em 13 de setembro e é o principal evento cultural da região carbonífera do RS, 100% produzido pela comunidade. Além da arte, o festival estimula a economia. Estima-se que a cadeia de atividades ligadas ao evento movimente mais de R$ 500 mil por ano, com impacto no comércio, serviços e geração de empregos temporários. A expectativa é reunir 3,5 mil pessoas em uma noite.

A história do tropeirismo

Estudantes do ensino fundamental e médio que visitarão a Expointer 2025 terão a oportunidade de conhecer de perto a história do tropeirismo e suas conexões com o empreendedorismo no estande da Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul.

Os 25 anos de trajetória

CEO e fundadora da Senso Comunicação, Claudia Pontel, celebra seus 25 anos de trajetória profissional com um evento no próximo dia 12, na Conexo, em Caxias. A programação incluirá o lançamento do Código B2B Talks, com debates sobre marketing e vendas, e o nascimento do B2B Innovation Hub, movimento pensado para impulsionar negócios na Serra Gaúcha.

A ressonância magnética

O Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul inaugurou no dia 29 de agosto uma nova máquina para a realização de exames de ressonância magnética. O modelo importado dos EUA, que substitui o que estava em operação, tem capacidade de 1.5 tesla e 64 canais, configuração que gera imagens de alta resolução para a obtenção de diagnósticos mais precisos.

Vencedores do Prêmio Inovar Contábil

A 20ª Convenção de Contabilidade do RS reconheceu projetos que estão transformando a profissão. Os grandes vencedores da segunda edição do Prêmio Inovar Contábil foram: ouro para a Caran Contabilidade, com projeto de Inteligência Artificial na extração de notas fiscais; prata para a Procuradoria-Geral do Estado do RS (PGE), com um sistema de mensuração do trabalho pericial; e bronze para a Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE-RS), com a iniciativa Escola Íntegra, promovendo debates sobre ética e anticorrupção. O evento reuniu 2,3 mil profissionais em sua maior edição.