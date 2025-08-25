Os estragos do tarifaço



O tarifaço imposto pelos EUA já começa a produzir efeitos claros na economia brasileira: contratos cancelados, estoques parados e férias coletivas em setores que dependem fortemente do mercado externo. Esse cenário gera incerteza para investidores e aumenta apercepção de risco sobre o País, segundo Pedro Da Matta, CEO da Audax Capital. O mercado deve reagir com maior seletividade na alocação de capital, exigindo disciplina financeira das empresas e clareza na execução de suas estratégias, recomenda. Para quem empreende ou busca capital, o momento reforça a importância de apresentar negócios sólidos, com geração de caixa previsível e capacidade de adaptação.”

Menor dependência dos EUA

A dependência do Brasil hoje do mercado norte-americano é menor porque o País trabalhou com sucesso nos últimos anos para abrir novos mercados, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ela já foi de 25%. “Hoje é de 12% e, quando sairmos disso, vai ser menos que 12%. Vamos ampliar outros mercados”, comentou. “Nesses dois anos e meio do governo Lula, abrimos 400 novos mercados para produtos brasileiros. Crescemos na exportação e no mercado interno”, ressaltou Marinho.



O município amigo da vacina

A cidade de Canela recebeu a certificação de “Município Amigo da Vacina” do governo do RS, durante solenidade realizada no dia 20 de agosto, no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre, por ter atingido as metas.

Combustíveis voltam a subir

O valor por litro dos combustíveis automotivos para o consumidor final voltou a subir na primeira quinzena de agosto. Os preços da gasolina comum, etanol e diesel S10 interromperam a trajetória de queda desde meados de fevereiro. Entre a última semana de julho e a segunda semana de agosto, o preço médio nacional do diesel S10 passou de R$ 6,14 para R$ 6,18 por litro e, do etanol, de R$ 4,25 para R$ 4,29 por litro. A gasolina comum, por sua vez, se manteve estável no mesmo período, em torno de R$ 6,29 por litro.

Endividamento atinge 85,3%

A Fecomércio-RS divulgou os resultados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência das Famílias (PEIC-RS), da CNC, que apontou um percentual de famílias endividadas de 85,3% em julho de 2025, interrompendo uma sequência de oito quedas consecutivas na margem - em junho, o percentual havia sido de 84,4%. Os dados foram coletados em Porto Alegre nos últimos dez dias de junho. O resultado foi puxado pelo aumento entre famílias com renda de até 10 salários-mínimos, cujo percentual passou de

87,6% para 88,7%.

Próximo Fecomércio-RS Debate

A próxima edição do Fecomércio-RS Debate, no dia 08 de setembro, reúne o advogado e gestor Wagner Lenhart e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) para um painel-almoço que reunirá análises e visões distintas sobre o tema “Reforma Administrativa: o que falta para nos convencermos?”. As inscrições para participar podem ser feitas no site www.fecomercio-rs.org.br/debate .

Retomada do horário de verão

Com o recente alerta do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre o risco de apagões no Brasil, a

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) volta a defender a retomada do horário de verão. Extinta desde 2019, a medida é uma solução prática e de baixo custo para aliviar a sobrecarga do sistema elétrico, especialmente no período de pico entre 18h e 21h. Com os reservatórios de água em São Paulo no menor nível em 10 anos e uma dificuldade da ONS em controlar e estabilizar o sistema elétrico, o risco de apagão para 2026 aumentou de 10% para 30%.