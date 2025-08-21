O serviço crédito em fatura

Com foco na fidelização de clientes e no posicionamento do Banriclube – programa de fidelidade onde o cliente portador de cartões de crédito emitidos pelo Banrisul acumula pontos que podem ser trocados por produtos, viagens, vouchers, diárias em hotéis e milhas aéreas, entre outros benefícios – o Banco lançou o novo serviço Crédito em Fatura. A partir de agora, os clientes pessoa física com cartões Mastercard e Visa nas modalidades Gold, Platinum, Black e Infinite têm a facilidade de poder converter seus pontos acumulados em valores monetários creditados diretamente na fatura do cartão.

Apenas dois resgates por mês

Cada cliente poderá realizar, no máximo, dois resgates por mês. Os resgates devem ser de, no mínimo, cinco mil pontos e, no máximo, 10 mil pontos, sempre em múltiplos de mil pontos. O crédito será lançado na fatura do cartão de crédito selecionado no momento do resgate, em até cinco dias úteis, respeitando o ciclo de faturamento.

Pequenos negócios otimistas

Apesar das incertezas no cenário econômico, os pequenos negócios do Rio Grande do Sul seguem mostrando força, capacidade de adaptação e desejo de crescimento. É o que revela a 43ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae RS entre os dias 1º e 24 de julho, que analisou as expectativas dos empreendedores, os principais desafios enfrentados na gestão, acesso ao crédito, comportamento do faturamento, ocupação e controle de custos.

O home office é sem risco

O avanço do home office e do modelo híbrido transformou as relações de trabalho, mas também trouxe riscos quando não há a devida orientação. A advogada Juliana Krebs Aguiar, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, alerta que a informalidade é o erro mais comum das empresas. “É essencial que o contrato defina com clareza jornada, local, equipamentos fornecidos, reembolsos e regras de saúde e segurança”, afirma. Para ela, documentos bem estruturados garantem segurança jurídica e podem reduzir passivos na área trabalhista.

Evento de inovação industrial

A Mercopar, maior evento de inovação industrial, networking e negócios da América Latina, está ao alcance de todos os interessados. As inscrições estão abertas para pessoas vinculadas a empresas. A participação é gratuita, e os visitantes podem garantir presença por meio do site oficial da feira. Realizada pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs, a 34ª edição da feira acontece de 14 a 17 de outubro em Caxias do Sul (RS).

Revogação da lei do plástico

A Câmara de Vereadores de Gramado realizará uma audiência pública nesta sexta-feira, às 10h, para debater o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 70/2025, do Executivo Municipal, que prevê a revogação da lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas nos estabelecimentos da cidade. A revogação não representa retrocesso, afirma a justificativa, mas sim a correção de uma política pública que se mostrou ineficaz.

Encontro histórico da contabilidade no RS

A 20ª Convenção de Contabilidade do RS será de 27 a 29 de agosto em Bento Gonçalves, reunindo mais de 2 mil participantes - maior encontro da história da classe no Estado. O evento traz painelistas como Walter Longo, Marcelo Portugal, Augusto Nardes e Aod Cunha. “Na programação, temas fundamentais ao presente e o futuro do setor, como Inteligência Artificial e Reforma Tributária”, destaca Márcio Schuch Silveira, presidente do CRCRS. A agenda conta ainda com Feira de Negócios, trabalhos científicos e a final do Prêmio Inovar Contábil.