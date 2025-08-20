Uma saborosa expansão

A nova loja da Soul Pizza, no Bairro Higienópolis, da capital gaúcha, leva seu sabor para além da Zona Sul da cidade, onde atua desde 2020, por delivery, e reúne 25 pessoas no time. Localizada na Rua Dom Pedro II, 1563, e igual sistema de atendimento, a expansão trará seis novas contratações e deve chegar a até 15 colaboradores em um ano. A casa, premiada nacional e internacionalmente, consolidou seu crescimento, passando de três pizzas vendidas no primeiro dia de funcionamento, há cinco anos, para 120 por noite na semana e mais de 200 nos fins de semana. No cardápio, a massa, de longa fermentação, combina sabores clássicos com criações exclusivas.

Portfólio de máquinas agrícolas

A Massey Ferguson, referência no mercado agrícola brasileiro, leva à Expointer 2025 um portfólio de máquinas agrícolas que atende à diversidade da agricultura regional, além de tecnologias voltadas à operação em terrenos inclinados. De 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio, os visitantes poderão conhecer de perto o portfólio completo da marca, com soluções em plantio, colheita, pulverização e fenação.

Número de passageiros em voo

O número de passageiros em voos domésticos e internacionais chegou a 11,6 milhões em julho pela primeira vez no Brasil, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos a partir de dados da Anac. Foram 11.647.778 de passageiros que se deslocaram de avião, um recorde não apenas para julho como para qualquer mês desde o início da série histórica, em 2000.

O Gol é o favorito dos gaúchos

O Volkswagen Gol foi o carro usado mais procurado no estado do Rio Grande do Sul por meio da OLX, no primeiro semestre, com 3,8% de participação dentre todos os modelos. É o que mostra o levantamento da plataforma. O Fiat Palio ocupa a segunda posição, com 2,3%, e o Fiat Uno a terceira, com 2,2%. Na sequência vem o Honda Civic, com 2,1%, Chevrolet Corsa, com 1,9%, Toyota Corolla e Toyota Hilux, empatados, com 1,8%, e Chevrolet S10, com 1,7%.

Plano Diretor de Porto Alegre

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizará na próxima quarta-feira, o Sergs Debates sobre o O Plano Diretor de Porto Alegre, em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia. O evento ocorrerá na sede social da entidade (avenida Cel. Marcos, 163 – Pedra Redonda), das 9h às 12h.



O McDia Feliz é neste sábado

O McDia Feliz, principal campanha solidária do McDonald’s em prol da saúde e educação de crianças e jovens, acontece no sábado, 23 de agosto, em todo o Brasil. Durante o dia, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna. O pedido pode ser feito em qualquer canal de atendimento dos restaurantes McDonald´s participantes.

Dez anos de ordenha robotizada

A propriedade Tambo Nólio, no município de Paraí, completa em agosto 10 anos da instalação do primeiro robô de ordenha do Rio Grande do Sul. Associada à Cooperativa Santa Clara há quatro décadas, a família Nólio já está na terceira geração de sucessão e segue como referência em inovação na pecuária leiteira. O primeiro equipamento foi instalado em 2015, com capacidade de retirada de 2 mil litros de leite por dia. Com bons resultados, três anos depois foi adquirido o segundo robô. Atualmente, a produção diária chega a 5.500 litros. O sistema funciona 24 horas por dia, reconhecendo o animal por meio de sensores, higienizando e realizando a ordenha. Além de otimizar a rotina, também analisa a qualidade do leite.