Caldos no Snooker Tigre

O Pub Snooker Tigre comemora dois anos com novidades para o inverno. Localizado no Edifício Casas Tigre, na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha, o espaço passa a oferecer caldos e vinhos no cardápio. São três opções de caldos: verde, moranga e mandioquinha, que podem ser harmonizados com uma seleção especial de vinhos da casa. O valor do caldo de 500g é de R$ 29,00. Outra novidade é o novo horário de funcionamento: o Snooker Tigre passa a abrir aos domingos, ampliando as opções de lazer no fim de semana. Em contrapartida, o local fecha às segundas-feiras.



Reforço contra a poluição

O Rio Grande do Sul ganhou reforço na luta contra a poluição ambiental causada por resíduos e efluentes oleosos. Trata-se da Inove, que iniciou operações em maio. Com sede em Estância Velha, no Vale dos Sinos, a companhia resulta da união entre empresários da Central de Tratamentos de Efluentes Nova Época e da consultoria Geoprospec. Com investimento de R$ 6 milhões, a Inove chega ao mercado com a maior capacidade instalada do Estado para tratamento de até 600 mil litros por dia.

O maior gargalo do RS

Efluentes oleosos são resíduos resultantes do uso de óleos em setores como o automotivo, metalmecânico e industrial, geralmente combinados com água ou materiais sólidos, podendo contaminar o solo, rios e lagos. O tratamento adequado desse tipo de efluente ainda é um dos maiores gargalos ambientais do Estado. O diferencial da Inove está na tecnologia que permite o tratamento simultâneo de diferentes tipos de efluentes oleosos, garantindo agilidade e eficiência ao processo.

Fórum da Mulher Empresária

O Fórum da Mulher Empresária (FME), da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), realiza na próxima terça-feira (22) uma reunião de sensibilização para a adesão de novas participantes. O encontro será realizado por videoconferência, a partir das 8h, e contará com a presença de integrantes da comissão do grupo, além de mulheres interessadas em integrar o núcleo setorial.



Jimo vai para a Construsul

Referência nacional em soluções domésticas com mais de 150 produtos no portfólio, a Jimo estará presente na 26ª edição da Construsul. A feira acontece de 22 a 25 de julho, no Centro de Eventos Fiergs. Durante o evento, a empresa oferecerá descontos especiais aos clientes que visitarem seu estande, localizado no pavilhão 2 (principal), número 270. Segundo o gerente nacional de vendas, Daniel Trussardi Fayh, a expectativa é positiva: a empresa projeta um crescimento de 30% nas vendas em comparação com 2024.



O Pix sob a mira dos EUA

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos que revolucionou a economia brasileira, está no centro de uma controvérsia internacional. Consolidado como principal ferramenta de transações para milhões de brasileiros, especialmente microempreendedores individuais (MEIs), o modelo de sucesso do Banco Central do Brasil (BC) atrai a atenção dos Estados Unidos, que alegam possíveis práticas desleais de comércio.

Multinacionais brasileiras na China

A China tem se tornado uma parceira estratégica para multinacionais brasileiras em busca de escala produtiva, controle técnico e previsibilidade. Sediada em Ningbo - um dos maiores polos logísticos da Ásia -, a empresa Ningbo BR Goods atua como extensão fabril de marcas nacionais dos setores automotivo, médico-hospitalar, agroindustrial e da construção civil. Fundada pelo especialista em comércio exterior Felipe Teixeira, a companhia oferece soluções personalizadas, com suporte técnico direto da China e certificação ISO 9001 - exigência de grandes corporações globais.