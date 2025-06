Crescimento do agronegócio

O agronegócio brasileiro projeta um crescimento de 9,1% em 2025, com o Valor Bruto da Produção (VBP) alcançando R$ 1,419 trilhão, segundo o Ministério da Agricultura. O avanço reflete uma combinação de fatores: a recuperação climática após um 2024 desafiador, a adoção de tecnologias no campo e a expansão de mercados para os produtos brasileiros. A volta das chuvas no momento certo favoreceu culturas estratégicas, como soja e milho, enquanto práticas de manejo mais eficientes e sementes melhoradas elevaram a produtividade. Ainda que regiões tenham sofrido com secas, de modo especial na produção de café, a redução da oferta elevou os preços e compensou parte das perdas.

Próxima decisão do Copom

O mercado está dividido quanto à reunião do Copom de hoje e quarta, segundo o Money Times. Pelo Opções de Copom da B3, 48% dos investidores apostam na manutenção da Selic e 50% veem uma alta de 0,25 p.p. As instituições financeiras também divergem sobre o rumo da taxa básica de juros. A Ativa Investimentos acredita que o BC irá manter os juros estáveis no atual patamar de 14,75% ao ano.

Obras de novo Caps Canela

O bairro Canelinha receberá nova estrutura do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O termo de Início das obras foi assinado na sexta-feira pelo prefeito de Canela, Gilberto Cezar, que esteve no local acompanhado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e do secretário da Saúde, Jean Spall. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde.

Milhares de vagas para a IA

A área de Inteligência Artificial (IA) está em plena expansão no Brasil, e a Catho, plataforma gratuita de empregos, reúne atualmente mais de 1,3 mil vagas abertas no setor em todo o Brasil. As oportunidades vão desde cargos técnicos, como cientista de dados e engenheiro de IA, a posições estratégicas em empresas que buscam inovação por meio da tecnologia. As vagas estão distribuídas por todo o País

Estágio universitário Gerdau

As inscrições para o G.Start, programa de estágio universitário da Gerdau, entram na reta final. Pessoas interessadas têm até o dia 22 de junho para se candidatar. O G.Start tem como objetivo atrair talentos, oferecendo uma trilha de desenvolvimento elaborada para potencializar o futuro de cada integrante. Os candidatos terão até o dia 22 de junho para se inscrever pelo site. São 232 vagas para atuar nas unidades da empresa em 13 estados e no Distrito Federal.

Um Festival de boas compras

Flores da Cunha, a Terra do Galo, abre suas portas e convida a todos para participarem da 36ª Feira de Inverno, um festival de boas compras, diversão e gastronomia para todos os públicos. O evento, que ocorre aos finais de semana de 28 de junho a 13 de julho, já começou. Serão três finais de semana com variada programação de shows, diversão e cultura, tendo o Parque da Vindima Eloy Kunz como cenário.

Milhões de novos pequenos negócios

O Brasil registrou, entre janeiro e maio deste ano, a abertura de 2,21 milhões de novos pequenos negócios - entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). O resultado é 24,9% superior ao verificado no mesmo período do ano passado e representa mais de 97% de todas as empresas iniciadas no País. Somente no mês de maio foram mais de 409,3 mil novos pequenos empreendimentos. Os dados fazem parte de levantamento do Sebrae realizado com base em informações da Receita Federal e mostram uma economia forte, que não para de crescer.