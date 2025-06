A economia com uso do Pix

A Prefeitura de Porto Alegre já economizou mais de R$ 500 mil desde que passou a aceitar pagamentos via Pix. A medida, implantada gradualmente pela Secretaria Municipal da Fazenda, tem reduzido os custos de arrecadação para o município, além de facilitar o acesso dos contribuintes aos meios de pagamento. "Neste cenário de restrições orçamentárias e necessidade de ajuste nas contas públicas, cada real economizado em custos operacionais abre espaço para direcionar recursos às áreas que mais precisam. É uma forma concreta de fazer uma gestão responsável do dinheiro público", destaca a secretária municipal da Fazenda, Ana Pellini.

Diferença do boleto e Pix

Enquanto um boleto bancário tradicional custa em média

R$ 1,20 aos cofres públicos, a operação por Pix apenas R$ 0,01. Desde o início da implantação em setembro de 2023, mais de 427 mil pagamentos foram processados através dele. Atualmente a opção está disponível para pagamento da cota única e para pagamento em dia do parcelamento especial do IPTU (no dia 8 de cada mês).

AZ Galeria Porto Alegre

A AZ Galeria Porto Alegre promove sua primeira Mostra de Arquitetura. A abertura será no dia 10 de junho, próxima terça-feira, e estará aberta ao público até o dia 9 de agosto. Para sua primeira edição Angela Zaffari convidou o escritório Fabiana Fagundes Coletivo Arquitetos para assinar as duas salas principais da AZ Galeria. A AZ Galeria iniciou suas atividades há 12 anos em Bagé e há dois instalou uma filial em Porto Alegre, na rua Casemiro de Abreu, no bairro Bela Vista. O evento conta com o apoio da Vinícola Salton que estará apresentando seu premiado espumante Salton Évidence Cuvée Brut.

A qualidade das sementes

A Sementes Com Vigor, de Vacaria, conquistou o Selo de Qualidade Nacional da Corteva Agriscience, um reconhecimento à excelência e sustentabilidade de suas sementes tratadas. Com dosagem de insumos cinco a seis vezes menor que a concorrência, a empresa reafirma seu compromisso com a inovação e responsabilidade ambiental. "Este selo prova nossa dedicação à qualidade", destaca o CEO Pedro Basso.

Churrasco carbono zero

A Expochurrasco se tornou o primeiro evento no Brasil a receber o Selo Verde Carbono Zero, certificação da Russel Bedford Brasil que comprova a neutralização total das emissões. O processo auditou desde insumos a medidas de compensação ambiental. A entrega oficial ocorreu em 5 de junho, no Jockey Club do RS, reunindo 100 convidados e reafirmando o compromisso sustentável do evento.

Santa Casa na reciclagem

Consolidando um ciclo bem-sucedido em práticas de sustentabilidade ambiental, a Santa Casa de Porto Alegre e o Projeto Bumerangue completam 10 anos de parceria, com mais de 1,6 mil toneladas de resíduo jc s recicláveis transformadas em insumos úteis para uso nos hospitais da Cidade da Saúde. Entre os materiais reaproveitados estão papel, papelão, plásticos, resíduos orgânicos e resíduos infectantes. A parceria teve início em 2015.

Geração X mais consumo consciente

Um estudo da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, revelou que a Geração X, de nascidos entre 1965 e 1980, lidera a adoção de práticas rotineiras de consumo consciente, como "consumir menos e escolher produtos de qualidade" e "usar sacolas retornáveis". Em oito das nove ações analisadas, esse grupo superou a média nacional — com destaque para seis delas, nas quais apresentou os maiores percentuais entre todas as gerações. Apenas 2,4% dos entrevistados da Geração X afirmam não adotar nenhuma das práticas listadas.