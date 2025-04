Roteiro de Páscoa em Gramado

Gramado já vive a magia da Páscoa e os hotéis da Coleção Casa Hotéis - Casa da Montanha, Wood e Petit - oferecem uma programação encantadora para toda a família. No Casa da Montanha, a decoração lúdica, o Show de Café da Manhã com personagens temáticos, oficinas criativas e a tradicional Caça aos Ovos garantem momentos inesquecíveis e nem precisa sair para sentir o espírito pascal. Há ainda a experiência "Escolha de Coelhos", com mimos e atividades especiais para os pequenos. No Giostra Cuccina, o restaurante do hotel celebra a data com pratos como o Baccalà Confit, releitura do clássico de Páscoa assinada pelo chef Manoel de Oliveira. Reservas: (54) 3295-7575.

Na Sociedade de Engenharia

Até 30 de abril próximo está aberto o período de inscrições de chapas concorrentes às eleições para presidente, 1º e 2º vice-presidentes, renovação de um terço do Conselho Deliberativo e renovação integral do Conselho Fiscal da Sociedade de Engenharia do RS (Sergs). As eleições serão realizadas durante assembleia geral no dia 28 de maio na sua sede social.

A Acqua Lavanderia Express

A Acqua Lavanderia Express segue expandindo sua rede em ritmo acelerado e anuncia a inauguração de diversas unidades em abril, consolidando sua presença em diferentes regiões do Brasil. Com um modelo de negócios baseado em eficiência, praticidade e sustentabilidade, a marca reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras para o dia a dia dos clientes.

Rede de milk-shakes nos EUA

A Polar Shake, franquia especializada em milk-shakes gourmet, acaba de inaugurar sua sexta unidade nos EUA, alcançando um faturamento de US$ 500 mil em 2024. Fundada por Fernando e Silvania Loureiro, a marca oferece mais de 30 sabores exclusivos e proporciona uma experiência imersiva aos clientes. A expansão da Polar Shake reflete o potencial de internacionalização das franquias brasileiras e a aceitação positiva do público norte-americano.

Declaração do IR pessoa física

A Receita Federal anunciou as novas regras para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025, trazendo mudanças significativas para os contribuintes. O período de entrega da declaração teve início em 17 de março, às 8h, e se estenderá até 30 de maio, às 23h59. A expectativa do Fisco é de que 46,2 milhões de declarações sejam enviadas, um aumento de quase 3 milhões em relação ao ano anterior.

A Expo Supermercados 2025

De 8 a 10 de abril deste ano, o setor supermercadista terá a oportunidade de vivenciar uma das experiências mais transformadoras do mercado: a Expo Supermercados 2025. O evento, já está consagrado como o melhor para supermercados de bairro em todo o Brasil. Entre os destaques, o Supermercado Modelo, uma vitrine de tecnologias, serviços e soluções práticas que demonstram como elevar a rentabilidade e competitividade de supermercados de todos os tamanhos.

Uma feira gratuita no Food Hall

O Food Hall Country recebe no dia 5 de abril, das 11h às 21h, a 1ª edição do ASA Experience Women, evento gratuito que celebra o feminino com arte, música e conexões reais. Pensado por mulheres e para mulheres, o encontro reúne feira de marcas autorais, show, DJ Jade Primavera e talk show com temas que tocam o cotidiano e os sentimentos de quem equilibra múltiplas jornadas. Um dos destaques é o bate-papo "Raízes e Asas", com participação de Laura Maciel, Gizele Gomes e Amanda Comassetto. A proposta é inspirar e reconectar mulheres em um espaço vibrante, no 2º andar do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre.